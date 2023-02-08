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ريال مدريد والأهلي.. معجزة مصرية يخشاها أنشيلوتي

8
FEBRUARY
2023
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يحتضن استاد "مولاي عبد الله" في مدينة الرباط بالمغرب مواجهة نارية بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء الأربعاء.
 
الأهلي وصل إلى نصف النهائي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي، ثم التفوق على سياتل ساوندرز الأميركي بهدف نظيف في ربع النهائي.
 
ريال مدريد يبدأ البطولة بمباراة نصف النهائي مباشرة وفقا للتصنيف الذي وضعه "الفيفا" وينطبق على بطل أوروبا وكذلك بطل أميركا الجنوبية.
 
معجزة مصرية
 
• اعتبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن فوز فريقه على ريال مدريد في نصف نهائي المونديال سيعتبر معجزة للفريق المصري.
 
• كولر قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إذا فزنا على ريال مدريد ستكون هذه هي أهم مباراة في تاريخ النادي الأهلي، خاصة أننا لم نتأهل إلى نهائي المونديال في 7 مشاركات سابقة".
 
• النادي الأهلي يشارك في نصف النهائي للمرة الخامسة في مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية، ويأمل في أن يكون عبوره الأول إلى النهائي تاريخي على حساب ريال مدريد.
 
• مدرب الأهلي ألمح إلى إمكانية تكرار إنجاز منتخب المغرب في كأس العالم 2022 عندما أطاح بإسبانيا والبرتغال وبلغ نصف النهائي، لكنه اعترف في الوقت ذاته إلى أن حدوث الأمر نفسه مع الأهلي في مونديال الأندية صعب للغاية.
 
احترام كبير
 
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كشف عن احترامه الكبير للنادي الأهلي قبل صدام الفريقين، حيث قال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الأهلي يتمتع بتاريخ عظيم، لعب في المونديال عدة مرات، وتاريخه رائع في إفريقيا، نكن له الكثير من الاحترام".
 
أنشيلوتي كشف عن معرفته بفريق الأهلي جيدا، مضيفا: "يتمتع الأهلي بتنظيم جيد، لديه لاعبون ينطلقون بسرعات كبيرة نحو مرمى المنافس، وهدفهم تقديم أداء جيد أمامنا وهو ما يصعب المهمة".
 
ريال مدريد لم يسبق له مواجهة الأهلي في مونديال الأندية خلال مشاركاته السابقة، لكنه لعب ضد العملاق المصري في القاهرة وديا عام 2001 خلال احتفالات الفريقين بالتتويج بلقب نادي القرن في إفريقيا وأوروبا، وفاز أصحاب الأرض وقتها بهدف نظيف في العاصمة المصرية.
 
دعم مغربي
 
ينتظر النادي الأهلي استمرار دعم الجماهير المغربية في ملعب مولاي عبدالله في الرباط، رغم أن المنافس الإسباني يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم ولديه الكثير من المحبين في المغرب.
أنشيلوتي قال عن الجماهير: "نعرف أن الملعب سيكون مكتظا بمشجعي الأهلي، لكن أعتقد أن هناك مشجعون سيأتون من مدريد لدعمنا".
المدرب الإيطالي وجه رسالة إلى الجماهير المغربية، متمنيا أن يستمتعوا بالمباراة، ومعبرا عن سعادته باللعب أمامهم وفي بلدهم، منتظرا جمهور فريقه من الشعب المغربي لدعم الفريق في الملعب.
غيابات مدريدية
 
ريال مدريد لديه الكثير من الغيابات في مواجهة الأهلي، وأبرزها نجم الفريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
أنشيلوتي قال إن بنزيما وكورتوا تم قيدهما في قائمة المونديال، لكنهما لن يلعبا أمام الأهلي، أملا أن يظهرا في المباراة النهائية حال عبور الفريق المصري.
 
ويخضع الثنائي بنزيما وكورتوا لبرنامج علاجي في العاصمة الإسبانية، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة فريقهم ضد الأهلي، على أمل التوجه إلى المغرب قبل المباراة النهائية بـ24 ساعة لخوض اللقاء.
رغبة مصرية
 
رغم التحدي الصعب أمام أنجح فرق أوروبا والعالم في حصد الألقاب الدولية والقارية، يمني النادي الأهلي نفسه بفوز تاريخي للوصول إلى النهائي، وهو ما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأحمر.
 
عبد الحفيظ قال: "تحدثت مع اللاعبين حول ضرورة تقديم أفضل ما لديهم وتصديق أنفسهم وأن بإمكانهم الفوز على ريال مدريد وبلوغ المباراة النهائية".
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كتبت في تقرير لها عن المباراة أن جمهور الأهلي سيشعر بالإهانة إذا قلت لهم أن فريقهم غير قادر على هزيمة الريال.
 
الصحيفة الإسبانية أشارت إلى شغف جمهور الأهلي بكرة القدم ومدى عشقهم لفريقهم، واستعداداتهم لتحويل القاهرة إلى ملعب كبير لمشاهدة المباراة ضد الفريق الإسباني في المونديال في كل المقاهي والأندية والأماكن المتاحة لمتابعة اللقاء.
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