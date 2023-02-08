نجوم الأهلي المصري 2001 يروون ذكرياتهم مع مواجهة ريال مدريد

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يستعد النادي الأهلي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء الأربعاء، في البطولة المقامة في المغرب.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل تجاوز سياتل الأميركي بهدف نظيف.

وتعد تلك المواجهة الرسمية الأولى في التاريخ بين بطلي القرن في أوروبا وأفريقيا، حيث سبق وتقابلا في مباراة ودية عام 2001 على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله صنداي أوليسيه.

الأهلي سبق وواجه بطل أوروبا مرة وحيدة في كأس العالم للأندية 2021 وخسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء، حيث يسعى الأهلي لتحقيق مفاجأة كبرى بتجاوز بطل أوروبا لتحقيق إنجاز تاريخي في ظهور المارد الأحمر الثامن في تاريخه بالمونديال، بعدما حقق البرونزية 3 نسخ أعوام 2006، و2021، و2022.

مباراة القاهرة التي جمعت ناديي القرن، لا تزال في أذهان جماهير الأهلي التي تأمل في تكرار الفوز، ولكن تلك المرة في مباراة رسمية.

الأهلي والهلال وكتابة التاريخ في مونديال الأندية

أبو المجد مصطفى ظهير أيمن النادي الأهلي في مباراة ريال مدريد 2001، سرد ذكرياته مع المباراة، موضحا أن رهبة مواجهة الريال كانت في الدقائق العشر الأولى فقط، ثم انتهت الرهبة.

وأوضح أبو المجد في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها، بعث رسائل ثقة وطمأنة للاعبين: "يجب أن تثبتوا جدارتكم وتصنعوا التاريخ لكم وللنادي".

وكرر أبو المجد نصيحة جوزيه عام 2001 للاعبي الجيل الحالي: "لن يساعدك أحد يجب أن تثق في ذاتك وفي فريقك".

ويرى ظهير أيمن الأهلي الأسبق، أن مارسيل كولر المدير الفني الحالي، يجب أن يبدأ بنفس طريقة اللعب، مع البدء بثلاثي هجومي طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات ومحمد شريف.

يذكر أن مارسيل كولر بدأ مباراتي أوكلاند، وسياتل بنفس الطريقة والتشكيل باستثناء الثلاثي الأمامي.

وتذكر أبو المجد كرته الأولى في مباراة القرن: "كنت أبحث عن الثقة، فانطلقت اتجاه روبرتو كارلوس لأسبقه وحققت ذلك بالفعل وحصلت على الثقة لأؤدي مباراة كبيرة".

وأكمل: "كنا في معسكر منتخب الشباب نشاهد مباريات ريال مدريد، وكانوا زملائي يسخرون ويتساءلون: "ماذا لو لعب أبو المجد أمام روبرتو كارلوس؟"

يذكر أن أبو المجد مصطفى كان الظهير الأيمن لمنتخب الشباب عام 2001 المتوج ببرونزية المونديال الذي أقيم في الأرجنتين، بجانب حسام غالي، وأحمد أبو مسلم، ومحمد اليماني والجيل الذهبي وقتها.

أحمد أبو مسلم، كان أيضا أحد نجوم الأهلي المنضمين حديثا، ومباراته الأولى أمام ريال مدريد، حاله كحال أو المجد مصطفى.

أبو مسلم روى لسكاي نيوز عربية، تفاصيل ما حدث قبل المباراة: "جوزيه كان يرفع عنا الضغوط، كان جريء ويطالبنا باللعب بحرية".

وتذكر أبو مسلم رسالة جوزيه للاعبي منتخب الشباب في مواجهتهم الأولى بجماهير الأهلي: "مازلتم صغارًا وتستطيعون الوصول لقلوب جماهير الأهلي بسرعة من خلال تلك المباراة".

واتفق أبو مسلم مع أبو المجد مصطفى في أن الرهبة كانت في بداية المباراة فقط.

وتغلب لاعب الأهلي وقتها على الرهبة، والحصول على الثقة بمهارة استعراضية "كوبري" أمام جيريمي ظهير أيمن ريال مدريد، لتعلو صيحات الجماهير.

وطالب أبو مسلم، مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، باللعب بنفس طريقة آخر مباراتين، ولكن مع استغلال بيرسي تاو في مركز رأس الحربة، والإبقاء على طاهر محمد طاهر أساسيا على حساب أحمد عبدالقادر لإجادته النواحي الدفاعية.