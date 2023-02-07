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مانشستر سيتي يرد على "فضيحة البريميرليغ"

7
FEBRUARY
2023
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رد نادي مانشستر سيتي، على الاتهامات الموجهة له من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.
 
واتهمت رابطة البريميرليغ مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية، أكثر من 100 مرة خلال 9 مواسم، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم اكتشافه بعد تحقيق استمر 4 سنوات بخصوص الرعاة والعقود.
 
وذكرت أن التهم تتعلق بانتهاكات ارتكبت خلال الفترة من سبتمبر 2009، وحتى نهاية موسم 2017-2018.
 
وقال مانشستر سيتي، في بيان رسمي الاثنين: "تفاجأ النادي بتوجيه هذه الاتهامات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما أن النادي زود الرابطة بكم هائل من المواد التفصيلية والمشاركات المكثفة".
 
وأضاف: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقف مانشستر سيتي".
 
وختم: "من خلال هذه الآلية، نتطلع إلى وضع نهاية لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".
 
وفي حال ثبوت صحة الانتهاكات المزعومة، قد تكلف سيتي نقاطا تودي بفرصته بإحراز لقب الدوري الإنجليزي، وتحرمه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
 
وكان الاتحاد الأوروبي منع سيتي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب انتهاكات مزعومة للوائحه في فبراير 2020، ولكن العقوبة ألغيت من قبل محكمة التحكيم الرياضية في يوليو من العام ذاته.
 
وتوج سيتي الموسم الماضي بلقبه السادس في الدوري، لكنه لا يزال يسعى وراء لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
 
وبلغ فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة مرة واحدة فقط في عام 2021 وخسر أمام مواطنه تشلسي.
 
ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الممتاز حاليا بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر مع مباراة مؤجلة للأخير. كما بلغ ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي مضيفه لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي في 22 فبراير الحالي.
روسيا اليوم
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