living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد التعاقد مع منتخب سوريا.. الحضري يتلقى "صدمة"

7
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تعامله مع الحارس عصام الحضري "في تدريب المنتخبات الوطنية"، لعدم إخطاره بتفاوضه مع المنتخب السوري الذي عيّنه ضمن الجهاز الفني الجديد للمدرّب الأرجنتيني هكتور كوبر.
 
وكتب الاتحاد في موقعه الرسمي الأحد أنه قبل "اعتذار عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي عن عدم استكمال مهمته، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة".
 
وعُيّن الحضري ضمن الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأسبوع الماضي بقيادة الأرجنتيني كوبر، الذي أشرف على منتخب مصر في مونديال 2018، علما بأن الجهاز يضم أيضاً المصري محمود فايز.
 
وأوضح الاتحاد المصري في بيانه أن الحضري "تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الغابون وما بعدها، ولم يخطر الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيرتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر مارس المقبل".
 
وتلعب مصر مباراتين مع زامبيا في مارس في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المقررة في المغرب في نوفمبر المقبل والتي يتأهل عنها 3 منتخبات إلى النهائيات الأولمبية في باريس.
 
كما أعلن الاتحاد المصري أنه سيخاطب الاتحاد السوري استنكارا لتعاقده مع "أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة".
 
وكان الحضري أعلن في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي رحيله عن منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي "متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات ومستر ميكالي (المدرب البرازيلي)".
 
وتابع: "سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعباً أو مدربا".
 
وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن أزمة الحضري مع اتحاد الكرة بدأت في ديسمبر الماضي عقب عودته من تحليل مونديال 2022 لقناة قطرية، ثم تحليل بطولة كأس الخليج في العراق.
 
ويُعدّ الحضري (50 عاماً) من أبرز الحراس في تاريخ مصر، وقد توج مع "الفراعنة" أربع مرات بلقب كأس أمم إفريقيا، وأصبح في روسيا 2018، تحت إشراف كوبر، أكبر لاعب يشارك في كأس العالم عن 45 عاماً و161 يوماً ضد السعودية في ختام دور المجموعات.
 
وعمل الحضري مدربا لحراس المنتخب الأول مع المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout