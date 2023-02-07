بعد التعاقد مع منتخب سوريا.. الحضري يتلقى "صدمة"

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تعامله مع الحارس عصام الحضري "في تدريب المنتخبات الوطنية"، لعدم إخطاره بتفاوضه مع المنتخب السوري الذي عيّنه ضمن الجهاز الفني الجديد للمدرّب الأرجنتيني هكتور كوبر.

وكتب الاتحاد في موقعه الرسمي الأحد أنه قبل "اعتذار عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي عن عدم استكمال مهمته، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة".

وعُيّن الحضري ضمن الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأسبوع الماضي بقيادة الأرجنتيني كوبر، الذي أشرف على منتخب مصر في مونديال 2018، علما بأن الجهاز يضم أيضاً المصري محمود فايز.

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه أن الحضري "تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الغابون وما بعدها، ولم يخطر الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيرتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر مارس المقبل".

وتلعب مصر مباراتين مع زامبيا في مارس في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المقررة في المغرب في نوفمبر المقبل والتي يتأهل عنها 3 منتخبات إلى النهائيات الأولمبية في باريس.

كما أعلن الاتحاد المصري أنه سيخاطب الاتحاد السوري استنكارا لتعاقده مع "أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة".

وكان الحضري أعلن في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي رحيله عن منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي "متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات ومستر ميكالي (المدرب البرازيلي)".

وتابع: "سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعباً أو مدربا".

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن أزمة الحضري مع اتحاد الكرة بدأت في ديسمبر الماضي عقب عودته من تحليل مونديال 2022 لقناة قطرية، ثم تحليل بطولة كأس الخليج في العراق.

ويُعدّ الحضري (50 عاماً) من أبرز الحراس في تاريخ مصر، وقد توج مع "الفراعنة" أربع مرات بلقب كأس أمم إفريقيا، وأصبح في روسيا 2018، تحت إشراف كوبر، أكبر لاعب يشارك في كأس العالم عن 45 عاماً و161 يوماً ضد السعودية في ختام دور المجموعات.

وعمل الحضري مدربا لحراس المنتخب الأول مع المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش.