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مونديال الأندية.. ريال مدريد في "أزمة كبيرة" قبل لقاء الأهلي

7
FEBRUARY
2023
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سيعاني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من أزمة في اختيار التشكيلة الأساسية في مواجهة الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، الأربعاء المقبل، بسبب غياب عدة لاعبين بارزين للإصابة.
ويغيب كل من الحارس تيبو كورتوا والمهاجم كريم بنزيمة وثلاثي الدفاع إيدر ميليتاو وفيرلان مندي ولوكاس فاسكيز عن رحلة الفريق للمغرب، لكن كورتوا وبنزيمة وميليتاو قد يكون بوسعهم اللعب إذا تأهل ريال مدريد للنهائي، السبت المقبل.
 
ويغيب فاسكيز ومندي لعدة مباريات إذ أنهما بحاجة لفترة أطول للتعافي، بينما لن يغيب بنزيمة وميليتاو، اللذان خرجا بسبب إصابتين في الساق للإصابة في فوز ريال مدريد على فالنسيا، الخميس، لفترة طويلة.
 
وأثبتت الفحوص الطبية أن كورتوا، الذي أصيب في الفخذ أثناء الإحماء لمواجهة مايوركا، والتي انتهت بخسارة مفاجئة 1-صفر، تعرض لإصابة بسيطة.
 
وسيبقى كورتوا وبنزيمة وميليتاو في مدريد للعلاج، لكن من المتوقع لحاقهم بالفريق في الرباط في وقت لاحق من الأسبوع الحالي إذا أكملوا البرنامج العلاجي وفقا للخطة.
 
وبالرغم من الإصابات والجدول المزدحم في الأسابيع المقبلة، حيث سيلعب ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى مباريات الدوري، قال أنشيلوتي إن فريقه سينافس على كل البطولات.
 
ومع ذلك فقد حث الإيطالي الجهات المسؤولة على النظر في جدول المباريات في المستقبل من أجل مصلحة اللاعبين.
 
وكان المدرب الإيطالي قال: "لن نفرط في أي بطولة. نحن في مراحل متقدمة جدا. في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا ودور الستة عشر لدوري الأبطال وقبل نهائي كأس العالم للأندية".
 
وتابع: "لا نريد حتى التفريط في أي مباراة... (لكن) هذا الجدول صعب ولا يتوقف. رابطة الدوري الإسباني تريد نصيبها، والاتحاد الدولي (الفيفا) يريد نصيبه، والاتحاد الأوروبي (اليويفا) أيضا، ومعهم الاتحاد الإسباني... لن يسمحوا لنا بالحصول على يوم للراحة".
 
وأضاف: "أشعر بالملل حين أحصل على أيام للراحة، لكن اللاعبين مرهقون. نريد دائما القتال من أجل كل لقب، لكن هذا الجدول يفوق كل الحدود. ويجب على الجميع العمل لتجنب هذا الموقف".
 
وسيلعب الفائز من مواجهة ريال مدريد والأهلي في النهائي ضد الفائز في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فلامنغو البرازيلي والهلال السعودي والتي تقام الثلاثاء.
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