بعد ثلاثية فاركو.. الزمالك يدرس الانسحاب من الدوري المصري

A + A -

دعا رئيس الزمالك مرتضى منصور مجلس إدارة النادي لعقد اجتماع طارئ، الثلاثاء، عقب خسارة فريقه الإثنين المذلة أمام مضيفه فاركو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

وكتب منصور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "ما حدث مع الزمالك شيء متوقع، فكل الأندية دعمت فرقها، لكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد لاعبي الزمالك الجدد".

وتابع: "وبناء عليه تمت دعوة مجلس الإدارة لجلسه طارئة، لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل هذا المناخ السيئ والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد الزمالك، بهدف حرمان النادي من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي، ليرضي الفريق المنافس".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانًا رسمًيا، الثلاثاء الماضي، أعلن خلاله عدم قيد نادي الزمالك لصفقاته الجديدة قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية وهم الثلاثي ناصر منسي والمغربي أحمد بلحاج والعائد من الإعارة محمود شبانة، لعدم سداد الزمالك المستحقات المالية المتأخرة عليه والتي قدرت بما يقرب من 70 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة رسوم قيد صفقاته الجديدة والتي تصل إلى مليوني و800 ألف جنيه.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد منذ عدة مواسم، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي.

وفي اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير لسوق الانتقالات، حضر مسؤولو الزمالك إلى مقر الاتحاد لقيد اللاعبين الثلاثة، دون جدولة المديونية، دائمًا وفق بيان الهيئة.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لم يسمح له بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

وتابع البيان أنه رغم مخاطبة النادي لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري، سواء نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75 بالمئة من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.

تصريحات أسامة نبيه

من جانبه، أكد أسامة نبيه مدرب الزمالك أن الفريق يعاني من ضغوط كبيرة من قبل الاتحاد كانت سببا في الخسارة أمام فاركو.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حزين لخسارة اليوم أمام فاركو، 3 أخطاء كلفتنا 3 أهداف، ضغوط المباراة جعلت الأمر صعبًا، الزمالك يعاني بسبب أمور خارجية".

وأضاف: "الزمالك تعرض للضغط في الأسبوع الماضي من اتحاد كرة القدم بسبب عدم قيد اللاعبين الجدد، لم أكن أعلم هل أضم الصفقات الجديدة لقائمة المباراة أم لا، لكني تراجعت عن الأمر لا سيما أنه سيضر الفريق، وهي أسباب جعلت الزمالك يعاني محليًا، والمعاناة لن تتوقف، وستستمر في دوري أبطال إفريقيا، رغم أننا نمثل مصر كبطل للدوري".

وأتم: "يجب أن يحدد موقف الثلاثي الجديد في حال سيتم قيدهم من عدمه، وإذا لم يتم قيدهم سنركز في البطولة القارية فقط".