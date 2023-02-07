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بعد فترة تحت أنقاض زلزال تركيا.. كشف مصير نجم غانا

7
FEBRUARY
2023
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كشفت وسائل إعلام تركية عن آخر تطورات موقف اللاعب الغاني كريستيان أتسو، الذي كان ضمن المفقودين في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا الإثنين.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلاً عن وسائل إعلام تركية أنه تم انتشال اللاعب الغاني كريستيان أتسو من تحت الأنقاض أعقاب الزلزال الذي وقع في تركيا وبلغت قوته 7.8 ريختر.
 
وأوضحت الصحيفة أنه تم انتشال لاعب تشلسي ونيوكاسل السابق وهو على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى.
 
وأشارت إلى أنه تم إطلاق عمليات بحث واسعة لانتشال لاعب هاتاي سبور التركي، مبينة أن عدد من المقربين من الدولي الغاني أكدوا أنهم تم نقله إلى المستشفى وأنه بحالة جيدة.
 
انضم لاعب الجناح (31 عامًا) في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور الذي يشغل فيه تانر صفوت منصب المدير الرياضي.
أمضى أتسو 5 مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد السعودي.
 
سجل أتسو، الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.
 
خاض آخر مبارياته الدولية في سبتمبر 2019، علمًا بأنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات مونديال قطر 2022.
تفاصيل زلزال "كهرمان مرعش"
 
هز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.
 
قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.
 
قال شاهد من رويترز في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.
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