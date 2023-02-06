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حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بمناسبة عيد ميلاده الـ38 اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا" عبر موقع "تويتر" صورة لرونالدو بقميص البرتغال وعلق عليها قائلا: "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، عيد ميلاد سعيد كريستيانو".

وبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018، حيث صنع العديد من الإنجازات مع الفريق الملكي.

وفي عام 2018 انتقل النجم البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في صفقة بلغت 112 مليون يورو، قبل العودة مجددا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2021.

تعددت القمصان

اختلفت الألوان

والثابت شيئان

أهداف لا تتوقف واحتفالات جنونية

كل عام والدون كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بخير

وانضم رونالدو إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

وحصد كريستيانو رونالدو 32 بطولة خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.