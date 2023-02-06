ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة هازارد

A + A -

كشف ريال مدريد الإسباني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم البلجيكي إدين هازارد، وذلك قبل أقل من 3 أيام من مواجهة الأهلي المصري لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إدين هازارد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في الوتر الرضفي في ركبته اليسرى".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مدة غياب هازارد بسبب الإصابة الجديدة ستتراوح بين 4 و5 أسابيع.

ويعني ذلك أن الريال سيفتقد خدمات اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2023، المقام في المغرب.

وسيخوض أبناء كارلو أنشيلوتي أولى مبارياتهم في مونديال الأندية، يوم الأربعاء القادم، أمام الأهلي المصري.

ومن المرجح أيضا أن يغيب هازارد عن الريال في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة (2 مارس المقبل).

وعانى البلجيكي من إصابات ومشاكل بدنية عدة خلال أغلب فترات وجوده في سانتياغو برنابيو. ويعود آخر ظهور له في "الليغا" إلى 9 سبتمبر، خلال مواجهة ريال مايوركا.