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الإنتر يعمّق جراح ميلان ويهزمه في قمة إيطاليا

6
FEBRUARY
2023
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فاز إنتر ميلان 1-صفر على غريمه ميلان ليكبد فريق المدرب ستيفانو بيولي الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.
 
ووضع المهاجم لاوتارو مارتينيز إنتر في المقدمة في الدقيقة 34 بعدما حول ركلة ركنية بضربة رأس داخل المرمى من مدى قريب.
 
واستحوذ إنتر على الكرة في الشوط الأول بنسبة وصلت إلى 76 بالمئة، ومنع ميلان من تشكيل أي خطورة على المرمى لكنه فقد جزءا من شراسته بعد الاستراحة.
 
ورد ميلان بأول محاولة قبل مرور ساعة من اللعب بقليل عندما وضع أوليفييه جيرو الكرة بضربة رأس فوق العارضة.
 
وواصل ميلان هجماته عن طريق البديل إبراهيم دياز مع فرصة أخرى لجيرو.
 
وهز إنتر الشباك مرتين، لكن هدف روميلو لوكاكو أُلغي بسبب مخالفة بينما تم إلغاء هدف مارتينيز بداعي التسلل.
 
وظل إنتر في المركز الثاني برصيد 43 نقطة متأخرا بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر، بينما تراجع ميلان للمركز السادس برصيد 38 نقطة.
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