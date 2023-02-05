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بطولة غرب آسيا للاناث بكرة السلة: اللقب بين لبنان وسوريا الاثنين وفوز ثالث لمنتخب الأرز على العراق

5
FEBRUARY
2023
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انحصر لقب بطولة غرب آسيا للاناث(تحت ال16 سنة) بكرة السلة ،التي تقام في السليمانية(العراق)، بين لبنان وسوريا بعدما احتلا المركزين الأول والثاني في الدور الأول .وستقام المباراة النهائية بين المنتخبين عند الساعة السادسة من مساء الاثنين بتوقيت بيروت على ان يلتقي منتخبا العراق وفلسطين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة الرابعة بعد ظهر الاثنين بتوقيت بيروت.

ومع انتهاء الدور الأول الذي اقيم وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، احتل لبنان الصدارة بفوزه في مبارياته الثلاث التي خاضها ومن دون اي خسارة اذ فاز الجمعة على فلسطين(59-32) وعلى سوريا(58-41) السبت وعلى العراق(68-55) الأحد في المباراة الختامية للدور الأول .واختيرت لاعبة منتخب لبنان ريم الغالي افضل لاعبة في اللقاء.
وتبدو فرصة لبنان كبيرة جداً لاحراز اللقب الاقليمي اذ سيلتقي مجدداً المنتخب السوري الذي خسر امام منتخب الارز ( 41-58) في الدور الأول .
ويبدو لبنان قاب قوسين أو ادنى من احراز لقب جديد على مستوى المنتخبات بعد الانجازات الكثيرة التي حققتها المنتخبات اللبنانية في السنوات الأخيرة للرجال وتحت ال18 سنة وتحت ال16 سنة التي تأهلت الى نهائيات كأس العالم وانجازات منتخب السيدات وها هو منتخب لبنان للاناث (تحت ال16 سنة) يتّجه لاحراز لقب بطولة غرب آسيا بعدما ظهر بمستوى رفيع وبعيد جداً عن مستويات باقي المنتخبات المشاركة في البطولة.

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