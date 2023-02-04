نوير يؤكد قدرته على العودة من الإصابة رغم خطورتها

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تجاهل الحارس الدولي الألماني مانويل نوير الدعوات للتنحي عن حراسة عرين منتخب بلاده قائلاً إنه "متأكد" من أنه سيعود من إصابة خطيرة في ساقه للمشاركة في المباريات الدولية مرة أخرى.

وفي مقابلة مع صحيفتي سويدويتشه سايتون وأثلتيك الجمعة قال نوير (36 عاماً) إنه أخبر المدرب هانزي فليك أنه سيتعافى من الكسر الذي تعرض له في ساقه جراء ممارسته رياضة التزلج مما أدى إلى استبعاده لبقية الموسم.

قال حارس عرين بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني: "هانزي فليك على اتصال بي، نحن على اتصال. يفترض هانزي بالتأكيد أنني سأعود وسأفعل كل شيء من أجل ذلك".

وأضاف "أنا متأكد من أنني سأتمكن من القيام بذلك".

وكان حارس مرمى ألمانيا الغربية السابق توني شوماخر دعا نوير إلى التنحي والتركيز على فريقه بايرن، لكن حارس الأخير قال: "يمكن للجميع تقديم توصيات"، مشدداً على أنه "عندما يحين الوقت، سوف أنظر في المرآة، وأقول لنفسي الحقيقة كما هي الحال دائماً".

ورأى نوير انه في حال لم "أتمكن من التأدية بشكل جيد، فسأغادر منصبي، لكنني لا أتوقع حدوث ذلك. الأفضل هو من سيلعب، وفي حال أردت اللعب يجب عليّ أن أكون الأفضل".

خاض نوير عن منتخب "دي مانشافت" 117 مباراة دولية، وهو سيبلغ الثامنة والثلاثين من عمره عندما تستضيف بلاده بطولة أوروبا عام 2024.

ومن أجل سد الفراغ الذي خلفه غياب نوير، تعاقد بايرن الذي استهل العام الجديد بثلاثة تعادلات توالياً في "بوندسليغا" مع الحارس الدولي السويسري يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويحتل العملاق البافاري صدارة الدوري برصيد 37 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين الثاني.