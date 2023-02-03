هذا ما كشفه ميسي عن مستقبله

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كشف ليونيل ميسي أنّه من الصعب أن يواصل اللعب لغاية كأس العالم ألفين وستة وعشرين وذلك في لقاء مطول مع صحيفة أولي الأرجنتينية.

ووقف ميسي عند نقاط عديدة تتعلق بذكريات كأس العالم معتبراً أنّه توج بها بعد طول انتظار وأوقات عصيبة مرت عليه خاصة بعد أن كان قريباً جداً من التتويج في مونديال ألفين وأربعة عشر بالبرازيل، مؤكداً أن الفوز بكأس العالم هو خير ختام لمسيرته.

وأوضح ميسي أنّه ما دام يستطيع اللعب سيواصل ذلك لكن العمر يقف عائقاً أمام مسألة المشاركة في كأس العالم المقبلة وأنّ ذلك مرتبط بما ستسير عليه مسيرته.

هذا وأكد ميسي دعمه الكامل لتجديد التعاقد مع المدرب ليونيل سكالوني معتبراً أنّه أثبت مكانته وأهميته لمنتخب التانغو.