فورد ستعود إلى فورمولا واحد عبر بوابة ريد بول

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ستتعاون شركة فورد لصناعة السيارات مع فريق ريد بول، بطل العالم للسائقين والصانعين، ضمن إطار خطة عودتها كمزود للمحركات إلى بطولة العالم للفورمولا واحد في عام 2026، حسب ما أعلنت الجمعة العلامة التجارية الأميركية.

وأفاد الصانع الأميركي الذي غادر حلبات الفئة الأولى في عام 2004 في بيان "ستتعاون ريد بول باورترينز وفورد من أجل تطوير الجيل الجديد من وحدة الطاقة الهجينة التي ستوفر المحركات لفريقي ريد بول رايسينع وسكوديريا ألفاتاوري (الفريق الرديف لريد بول) بدءاً من عام 2026" وعلى الأقل "حتّى عام 2030".

واحتفظ سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في الموسم الماضي بلقب السائقين للعام الثاني توالياً، كما أحرز الفريق لقب الصانعين للمرة الأولى منذ عام 2013 والخامسة في تاريخه.

في المقابل، تعود فورد إلى البطولة العالمية عام 2026 مع دخول حيز التنفيذ القوانين الجديدة الخاصة بالمحركات.

وضمن السياق ذاته، قال المدير التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي في بيان "إنه أمر رائع لهذه الرياضة ويسعدنا أن نرى انضمام فورد إلى شركاء السيارات الرائعين المنغمسين فعلاً في الفورمولا واحد".

ولا تعتبر فورد جديدة على عالم الفورمولا واحد، إذ سبق لها أن اختبرت هذا المعترك في حقبة الستينات حتى عام 2004، حيث تحتل المركز الثالث كأكثر صانعي المحركات فوزاً مع 10 ألقاب في فئة الصانعين و13 في فئة السائقين.

ويعود آخر انتصارات فورد إلى عام 1994 مع فوز الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر بلقب السائقين مع فريق بينيتون-فورد.

وأضاف دومينيكالي "هي علامة تجارية عالمية تملك تراثاً لا يصدّق في عالم السباقات والسيارات. هم يرون القيمة الهائلة التي تقدمها منصتنا لأكثر من نصف مليار متابع حول العالم".

وكشف ريد بول النقاب عن سيارته الجديدة للموسم الحالي في نيويورك الجمعة، حيث قال مدير الفريق البريطاني كريستيان هورنر إنه يتطلع إلى التعاون مع فورد.

وتابع "من الرائع أن أرحب بعودة فورد إلى الفورمولا واحد من خلال هذه الشراكة".

وتتزامن عودة فورد إلى الفئة الملكة عام 2026 مع وصول علامة تجارية عريقة أخرى في صناعة السيارات وهي أودي التي ستتعاون بدورها مع ساوبر.

وستشهد المحركات الهجينة التي اعتمدت للمرة الأولى عام 2014، زيادة في الطاقة الكهربائية وستستخدم وقوداً مستداماً بنسبة 100 في المئة.