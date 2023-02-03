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الفيفا يحتفي بنجم الأهلي.. إنجاز حققه الشحات ورونالدو وميسي

3
FEBRUARY
2023
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احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإنجاز نجم الأهلي المصري حسين الشحات، بعدما سجل هدفا في مستهل مشوار فريقه بكأس العالم للأندية، الأربعاء.
وافتتح الشحات التسجيل في فوز فريقه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة التي يستضيفها المغرب، حيث ضرب موعدا مع سياتل ساوندرز الأميركي.
 
 
 
وإلى جانب نجاح الأهلي في مباراته الأولى، حقق الشحات إنجازا مهما على المستوى الشخصي، إذ سجل في مونديال الأندية في 3 نسخ مختلفة، منها اثنتان بقميص الفريق المصري وثالثة مع العين الإماراتي.
 
وانضم الشحات إلى قائمة قصيرة جدا حققت الإنجاز ذاته، تضم أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى النصر السعودي، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، إلى جانب النجم المعتزل غاريث بيل.
 
الوداد .. الهلال .. الأهلي .. وحلم التألق في مونديال الأندية
 
 وكتبت صفحة كأس العالم التابعة للفيفا على "فيسبوك": "كريستيانو رونالدو. ليونيل ميسي. غاريث بيل. حسين الشحات. 4 لاعبين فقط سجلوا في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية. مجموعة النخبة".
 
ويأتي فوز الأهلي في حين يبحث الفريق عن الارتقاء خطوة، بعد حلوله ثالثا في آخر نسختين من مونديال الأندية.
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