تصريح "محيّر" لميسي عن مشاركته في مونديال 2026

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أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التكهنات حول إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما خرج بتصريح "محيّر" في مقابلة أجراها مع صحيفة أرجنتينية.

وفي مقابلة مع صحيفة "أوليه"، ردّ ميسي على سؤال حول احتمالية مشاركته في كوبا أميركا ومونديال 2026، قائلا: "لا أعرف، لكني قلت سابقا أن العمر يصعّب من مسألة اللحاق بتلك البطولة".

وأضاف: "أحب ممارسة كرة القدم، وكلما كنت لائقا للعب، سأستمر في الاستمتاع باللعبة، لكن مازال هناك الكثير حتى يحين موعد كأس العالم 2026".

وسبق لنجم باريس سان جرمان أن أعلن أن في مقابلة مع شبكة "ستار بلس" الأرجنتينية، أن مونديال قطر 2022 سيشهد آخر ظهور له في مسابقات كأس العالم.

ووقتها قال ميسي عن ظهوره الأخير في المونديال: "بطولة 2022 ستكون آخر مشاركة لي في بطولات كأس العالم، تم اتخاذ القرار بالفعل".

وفي ديسمبر الماضي، أكد الأسطورة الأرجنتيني أن مسيرته الكروية أوشكت على الانتهاء بعد أن رفع أخيرا الكأس التي طال انتظارها وحمل عبء عدم الفوز بها طيلة مسيرته للارتقاء الى مصاف دييغو مارادونا.

وأوضح صاحب الـ35 عاما الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في مونديال قطر في حديث مع قناة أرجنتينية أنه "من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، لا يمكنني طلب المزيد. مسيرتي أوشكت على النهاية لأن هذه هي سنواتي الأخيرة".