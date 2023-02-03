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قبل مونديال الأندية بالمغرب.. 3 مكاسب تنعش ريال مدريد

3
FEBRUARY
2023
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قبل أيام قليلة من توجهه إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، قدم ريال مدريد الإسباني عرضا طيبا أمام فالنسيا في الدوري الإسباني وفاز بثنائية نظيفة في لقاء شهد عدة مكاسب تدعمه في مشاركته المرتقبة بالمونديال.
 
ريال مدريد يستعد لمواجهة الأهلي المصري أو سياتل ساوندرز الأميركي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثا عن اللقب الرابع في سجله بالبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا.
 
مكاسب ريال مدريد
 
عاد الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني من جديد إلى قائمة ريال مدريد، ليبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يمنحه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فرصة الظهور في الدقيقة 66 ليعود من جديد بعد إصابته ليصبح جاهزا لدعم الفريق الملكي في مونديال الأندية.
 
نجح ريال مدريد في تقليص الفجوة بينه وبين برشلونة إلى 5 نقاط بعد أن كانت 8 نقاط قبل المباراة المؤجلة من الجولة 17، ليقلل ضغوطات المنافسة على لقب الدوري الإسباني قليلا قبل الذهاب إلى المغرب عقب مباراة مايوركا الأحد المقبل.
 
واصل البرازيلي فينيسوس جونيور تألقه مع ريال مدريد المتزامن مع غياب كريم بنزيمة عن التهديف، ليعزز القوة الهجومية للميرنغي قبل خوض غمار المونديال.
ظهور مميز
 
حافظ ريال مدريد على سجله الخالي من الهزائم أمام فالنسيا للمباراة الـ15 على التوالي في ملعب الفريق الأبيض، ليؤكد تفوقه وسيطرته على فريق "الخفافيش".
 
خرج ريال مدريد بشباك نظيفة ونجح رباعي الدفاع بدعم زملائهم في الفريق في حماية مرمى البلجيكي تيبو كورتوا من إصابات الضيوف، ليستعيد الفريق توازنه الدفاعي المميز.
 
أعاد كارلو أنشيلوتي ثلاثية كريم بنزيمة وفينيسوس جونيور وماركو أسينسيو الهجومية في بداية اللقاء، ليسجل أسينسيو وفينسيوس ثنائية الريال في اللقاء.
 
التناغم الذي أظهر فريق ريال مدريد بلاعبيه الأساسيين والبدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني منح رسالة مطمئنة للمدرب الإيطالي ولجمهور الفريق الإسباني في بداية معمعة فبراير التي تشهد الكثير من المباريات المتتالية في أكثر من بطولة وفي بلدان مختلفة.
 
 
جدول مزدحم
 
يحزم ريال مدريد حقائبه متجها إلى المغرب للمشاركة في المونديال بعد مواجهة ريال مايوركا يوم الأحد المقبل على ملعب إيبيروستار، ليلعب مباراته الأولى في المونديال يوم 8 فبراير.
 
في حالة فوز ريال مدريد على الأهلي أو سياتل سيلعب نهائي مونديال الأندية يوم 11 فبراير، ثم يعود سريعا إلى إسبانيا لخوض مباراة إلتشي في الدوري المحلي على ملعب سنتياغو بيرنابيو يوم 15 من الشهر ذاته.
 
بعد ذلك يلعب الريال ضد أوساسونا خارج ملعبه يوم 18 فبراير وبعدها يطير إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول في ملعب أنفيلد رود في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا يوم 21 من الشهر الجاري.
 
ويختتم ريال مدريد شهر فبراير المزدحم بديربي جديد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري يوم 26، قبل أن يستهل مارس بالكلاسيكو في يومه الثاني ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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