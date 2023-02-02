حيدر هاشم نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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انتخب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لولاية أربع سنوات عن منطقة غرب اسيا بالتزكية اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثون للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد في مركز الخليج للمؤتمرات في العاصمة البحرينية المنامة.

ويرافق السيد حيدر وفد من الاتحاد اللبناني يتمثل بالامين العام جهاد الشحف واعضاء اللجنة التنفيذية السيد ريمون سمعان، السيد موسى مكي والسيد محمود الربعة.

وتبوأ حيدر المنصب الأرفع للبنان في كرة القدم لأول مرة في تاريخ الكرة اللبنانية بعد توليه رئاسة الاتحاد اللبناني لكرة القدم في العام 2001 وصولًا الى اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي عام 2015، محافظًا على مقعده في انتخابات 2019، ولا سيما بعد نجاحه في مهامه كرئيس للجنة الاتحادات الوطنية، التي تعتبر أهم اللجان في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كما يشغل حيدر عضوية لجان مهمة ولا سيما التي تتعلق بالقوانين في الاتحادين العربي والآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية إذ يتولى منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية.

واجتمع ممثلو الاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل شخصي للمرة الأولى منذ انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في باريس خلال شهر حزيران/يونيو 2019،وحضر الاجتماع أيضاً السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي رحب بالحضور وهنأ الشيخ سلمان على استمراره في منصبه وتوجه له بالشكر على الجهود المبذولة في الكرة الآسيوية والتي تساهم بتوحيد العالم والذي هو هدف اللعبة.

وقال انفانتينو: سعيد بتواجدي معكم وانا في غاية السعادة بالعودة الى بلدي الثاني البحرين لحضور الكونغرس بعد الاجتماع الاخير في العام ٢٠١٧.

وتابع: التطور الهائل في كرة القدم وبالعودة الى العام الماضي مثل كأس العالم في الهند للسيدات تحت ١٧ وكأس العالم في قطر واود ان اهنىء القارة الاسيوية على هذا المونديال الذي سيكون من الصعب جدا التغلب على هذا المعيار الذي وفرته قطر”.

واكد انفانتينو انه كان من الرائع ان نرى السعودية تتغلب على بطل العالم الارجنتين، وتأهل ٣ منتخبات عربية للمرة الاولى للدور الاول مشيرا الى ان الجهود المبذولة في الكرة الاسيوية والنتائج تدل على عمل كبير للتقدم.

وبدوره رحب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة بالحضور مؤكدا ان الاتحاد الاسيوي قام ببعض الاصلاحات في الكرة الاسيوية خاصة فيما يتعلق باستقطاب المزيد من المشجعين في اسيا ورفع المعايير على مستوى الدول كما فعلت قطر.

واستطرد “ابهرتنا قطر وابهرت العالم ونرفع لهم القبعة وللفيفا على العمل الكبير والبطولة الاستثنائية التي قدموها”.

وقال خليفة ان الكرة الاسيوية تدخل عالما جديدا من النمو خيث لا زالت تبهرنا منذ المؤتمر الاخير واتباع القوانين وايجاد الحلول لأكبر المشاكل وبرامج كثيرة لدعم القدرات وتنمية القيادات وبنائها وسيعمل الاتحاد الاسيوي لتحسينها.

وكشف ان الاتحاد الاسيوي سيبني ستادًا كبيرًا جدًا في ماليزيا لاستضافة المباريات الاسيوية، واوضح ان الشيخ عبد العزيز بن تركي الفيصل مصمم لاخذ زمام الامور لاستضافة كأس اسيا ٢٠٢٧، وتوجه بنهاية حديثه بالشكر لانفانتينو والفيفا على دعمهم للكرة الاسيوية.