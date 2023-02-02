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كأس ديفيس:لبنان يستهل مواجهته مع أوكرانيا الجمعة وأوليفر فيصل حضّ اللاعبين على الفوز

2
FEBRUARY
2023
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تنطلق ظهر الجمعة أولى مباريات لبنان واوكرانيا ضمن مسابقة كأس ديفيس بالتنس في  مدينة ليسزينو  البولندية ضمن الدور الاقصائي من المجموعة العالمية الأولى للمسابقة العريقة .فالفائز في هذه المواجهة ،التي تتضمّن خمس مباريات(المطلوب الفوز في 3 مباريات من اصل 5)، يضمن بقاءه في المجموعة العالمية الأولى بينما سيهبط الخاسر الى مصاف المجموعة العالمية الثانية.
 
وسُحبت قبل ظهر الخميس قرعة المباريات بحضور مندوبي  الاتحاد الدولي ومدرب لبنان فادي يوسف ونظيره الأوكراني اوريست تيريشوك ولاعبين الفريقين .
برنامج المباريات
وفي ما برنامج المباريات بتوقيت بيروت:
*الجمعة 3 شباط:
-الساعة 12 ظهراً:هادي حبيب(لبنان)- فلاديسلاف اورلوف(اوكرانيا)
-الساعة 14.00:بنجامن حسن(لبنان)- فيسيسلاف بييلينسكي(اوكرانيا)
*السبت 4 شباط:
-الساعة 12 ظهراً:مباراة الزوجي
-الساعة  14.00-بنجامن حسن(لبنان)- فلاديسلاف اورلوف(اوكرانيا).
-الساعة 16.00- هادي حبيب(لبنان)- فيسيسلاف بييلينسكي(اوكرانيا)
يشار الى ان ان تصنيف  اللاعبين اللبنانيين هو بنجامين حسن(298 عالمياً) وهادي حبيب(450 عالمياً) وحسن ابراهيم (لا تصنيف دولياً له). 
أما تصنيف لاعبي الفريق الأوكراني فهو ألكسندر اوفشارنكو(378 عالمياً) وفلاديسلاف اورلوف(387 عالمياً) وفيسيسلاف بييلينسكي(619 عالمياً) وايليا بيلوبوردوتكو(832 عالمياً).
وسيواكب رئيس الاتحاد اللبناني للتنس اوليفر فيصل مباريات الفريق اللبناني بحضوره الى بولندا التي وصلها الخميس والتقى المدرب فادي يوسف والمعالجة الفيزيائية لارا معوّض واللاعبين وحضّهم على بذل قصارى جهدهم للفوز في اللقاء الهام ضد اوكرانيا وهو الفوز الذي يضمن لهم البقاء في المجموعة العالمية الأولى. 
 
 
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