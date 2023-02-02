تزلج: نتائج لبنان في بطولة العالم للناشئين

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شارك الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج و البياتلون في بطولة العالم للناشئين في التزلج الالبي التي اقيمت في سان انطون(النمسا) على الرغم من شح الثلوج في لبنان وعدم التمكّن من بدء التدريبات حتى تاريخه.

وقد تألفت البعثة من زينة دريان(رئيسة) ، يان ياكوبكو(مدرباً ) واللاعبين:

-ذكور:راي اسكندر،اتيان النجار،زياد شهاب و جوان حبيش

-اناث:مانون شاد ،كريستا رحمه،صوفي كلاس وصوفيا بارودي.

وشارك اللاعبون في سباقات التعرج الطويل وسباقات التعرج القصير.

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

*الذكور

- راي إسكندر: تعرج قصير- المركز 42 في الترتيب العام

-إتيان نجار: تعرج طويل- المركز 81 وتعرج قصير المركز 41 في الترتيب العام

-زياد شهاب: تعرج طويل- المركز 83 في الترتيب العام.

*الاناث:

- كريستا رحمة: تعرج طويل - المركز 13(فئة دون 18 سنة) و 44 في الترتيب العام.و تعرج قصير - المركز 40 في الترتيب العام.

- صوفيا بارودي: تعرج طويل -المركز 12 (فئة دون 18 سنة) و43 في الترتيب العام. وتعرج قصير - المركز 42 في الترتيب العام.

- مانون شاد: تعرج طويل - المركز 10 (فئة دون 18 سنة) و 40 في الترتيب العام.وتعرج قصير- المركز السابع (دون 18 سنة) و37 في الترتيب العام.