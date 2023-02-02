دورة صقل واعداد لمدربي التايكواندو تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة

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تنفيذاً لروزنامة الاتحاد اللبناني للتايكواندو وتحت اشرافه، نظّمت لجنة المدربين دورة صقل وإعداد لجميع المدربين من مختلف الدرجات في نادي المون لاسال (عين سعاده) بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وعضو الاتحاد الغراند ماستر جو خوري والغراند ماستر أنطوان سعد ممثل اللجنة التأديبية في الاتحاد ورئيس لجنة التكسير الغراند ماستر فادي نابلسي ونائب رئيس لجنة الامتحانات الغراند ماستر جورج مخول وأعضاء لجنة المدربين وعدد من رؤساء الاندية. شارك في الدورة ما يناهز 190 مدرب ومدربة من مختلف الدرجات.

افتتحت الدورة بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم كلمة لرئيس لجنة المدربين الغراند ماستر ألان نجم (9 دان) شارحاً فيها أهداف هذه الدورة ومن أهمها جمع شمل مدربي لبنان تحت راية الاتحاد اللبناني للتايكواندو والاطلاع على كافة القوانين الجديدة والأساليب الحديثة للتدريب والتذكير بأهداف اللعبة والاتحاد. كما شدد على خصائص مدرب لعبة التايكواندو وأهمها الاحترام والتواضع والوفاء وحب الوطن وخدمة الاخرين.

ثم ألقى الرئيس الدكتور ظريفة كلمة مرحباً بالجميع شارحاً إيجابية اقامة هذه الدورة التي تساهم في تطوّر ورفع مستوى المدربين بكافة اساليب اللعبة.وشدّد على روح التضامن بين الجميع واستمرار التألق والنجاح المستمرين. ووجّه الشكر الى اللجان الفنية التي تقوم بعمل جبار ودؤوب لإيصال أحدث المعلومات والقوانين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو .كما عرض ظريفة نشاطات الاتحاد بشكل عام ومنها استضافة بطولة آسيا في لبنان في العام الجاري في حدث دولي هام .

وتضمنت المحاضرات :

-البروفسورة مهى حطيط والدكتورة زهرة صادق: عرض نتائج دراسة استهلاك المتممات الغذائية لدى الرياضيين في لبنان.

. - الدكتور ريشار أبي زيد، رئيس اللجنة الطبية - الاسعافات الاولية

. -الماستر إيلي إيليا، مدرب منتخب في لجنة المنتخبات - تدريب وتحضير اللاعب للقتال الحر

. -الغراند ماستر فادي نابلسيرئيس لجنة فن التكسير والعروض - القانون التحكيمي للتكسير في البطولات وطريقة التدريب للعروض

. -الماستر ميشال سعد، عضو في لجنة المدربين - فن الدفاع عن النفس

- الماستر يارا حداد - Safeguarding

-الماستر دانيال خوراسانجيان رئيس لجنة الحكام للقتال الحر - التحكيم والتعديلات الجديدة في تحكبم القتال الحر.

.-الماستر إيلي شرو رئيس لجنة الحكام البومسيه - شرح عام عن البومسيه من تحكيم وتدريب.

وتابعت البروفسورة مهى حطيط، منسقة لجان التغذية في الجامعة اللبنانية الدراسة التي تجريها على ممارسي لعبة التايكواندو وذلك بهدف تقييم الصحة النفسية والبدنية لفحص تركيب الجسم من دهون وعضل الخ.... حيث خضع المدربون لهذا الاختبار.

ثم خضع المشاركون في الدورة للامتحان المخصص لهم.