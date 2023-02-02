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أفضل لاعب تونسي في 2022 يبدأ مشواره في ألمانيا

2
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لم يمر تألق عدد من لاعبي منتخب تونس في مونديال قطر 2022 دون أن يحمل الكثير من الأخبار السارة وذلك بعدما أصبحوا محل إشادة ومتابعة من كبار الأندية الأوروبية.
 
ونجح عيسى العيدوني، لاعب خط وسط منتخب نسور قرطاج، الذي برز بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس العالم، في أن ينتزع إعجاب نادي يونيون برلين، وصيف الدوري الألماني والذي تعاقد رسميا مع اللاعب التونسي لمدة ثلاث سنوات ونصف قادما من نادي فرينكفاروش المجري.
 
وبدأ العيدوني، الذي أظهر إمكانيات كروية جيدة في الدور الأول من مونديال قطر، مشواره بثبات في تجربته الجديدة في ألمانيا، وذلك بعد أن ساهم في فوز يونيون برلين على منافسه فولسبورغ وتأهله للدور ثمن النهائي من الكأس الثلاثاء.
 
بدايات واعدة
 
وبعد ثلاثة أيام من إمضائه على وثائق انتقاله لفريقه الجديد الذي يحتل المركز الثاني في البوندسليغا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونخ، دخل العيدوني بديلا في الدقيقة 66 من المباراة ليساهم في فوز يونيون برلين بهدفين لواحد.
 
وأشاد يونيون برلين بلاعبه الجديد، ومكانته كواحد من المنتدبين القادرين على المشاركة في المسيرة اللافتة للنادي خلال الموسم الجاري.
 
وقال النادي الألماني عبر صفحته على موقع فيسبوك إن "العيدوني الذي نشأ في ضاحية مونت فرمييل شرقي العاصمة الفرنسية باريس، والذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، قدم أداء مميزا مع ناديه فرينكفاروش المجري وتوج معه بلقب الدوري، قبل أن يخوض مسيرة لافتة حتى الآن مع منتخب تونس برز خلالها خاصة في كأس العالم قطر 2022".
 
من جهته، كشف عيسى العيدوني أن الانتقال إلى يونيون برلين سيكون خطوة مهمة في مسيرته الكروية ومحطة جديدة نحو مزيد من البروز في واحدة من الدوريات الخمس الكبرى في العالم، البوندسليغا.
 
وقال اللاعب التونسي في تصريحات على الموقع الرسمي لناديه: "أريد التنافس على أعلى مستوى، وهذا لن يتحقق إلا عندما يكون ذلك في واحدة من أفضل بطولات كرة القدم في العالم، الدوري الألماني يستهويني منذ أن كنت أخطو خطواتي الأولى في عالم كرة القدم، لهذا السبب أتطلع حقا إلى اختبار إمكانياتي في البوندسليغا، لن يكون من السهل أن أثبت وجودي في فريق كبير ويحتل المراكز الأولى مثل يونيون برلين لكني سأعمل من أجل ذلك الهدف".
 
وتابع: "كل ما سمعته ورأيته حتى الآن يزيدني يقينا من أن يونيون ناد عائلي وجدت فيه سريعا كل ممهدات النجاح، ولكنه أيضا ناد طموح، أنا مقتنع بأنني اخترت الوجهة المناسبة هنا وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح مع هذا النادي في الدوري والكأس".
 
أفضل لاعب تونسي في 2022
 
ويعد عيسى العيدوني، المولود في 13 ديسمبر 1996، واحدا من أفضل اللاعبين في منتخب تونس، حيث تألق في مونديال 2022 وتحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب تونس وفرنسا، التي فاز فيها نسور قرطاج بهدف دون رد.
 
وبدأ العيدوني المولود في مونت فرمييل مسيرته الكروية في نادي أنجي الفرنسي عام 2016 ، وفي سن الـ19، لعب أول مبارياته في الدوري الفرنسي، في ذلك الوقت كمدافع أيمن.
 
وتنقل العيدوني، نتيجة عدم ضمان مكان في الفريق الأول لنادي أنجي، نحو أندية أخرى مثل نادي هاربيير وآف سي شامبلي، وهو ناد قريب من مسقط رأسه في مونت فيرميل، قبل أن يخوض أول تجربة خارج فرنسا في سنة 2018، عندما تعاقد مع نادي فولونتاري لمدة عامين، وهناك تمكن من فرض نفسه ليصبح لاعبا مميزا في خط وسط الملعب بعد أن بدأ كمدافع.
 
وفي 2019، نجح نادي فرينكفاروش بطل المجر في 33 مناسبة في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر آنذاك 23 عاما، ليكون ذلك الانتقال منعرجا حاسما في مسيرته، حيث ساهم في تتويج ناديه بلقبي الدوري والكأس في 2021 بجانب اختياره أفضل لاعب في الدوري المجري للعام ذاته.
 
أما مسيرة العيدوني مع منتخب نسور قرطاج فقد بدأت في مارس 2021 عندما ظهر لأول مرة بقميص منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ضد ليبيا، وفي 16 نوفمبر من العام ذاته، سجل هدفه الأول مع نسور قرطاج ضد زامبيا في ختام تصفيات الدور الأول من كأس العالم 2022.
 
ولعب العيدوني حتى الآن 28 مباراة دولية، كما فاز في ديسمبر الماضي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في تونس لعام 2022 والتي تمنحها سنويا وكالة الأنباء الرسمية بعد استفتاء يشارك فيه أكثر من 100 مدرب كرة قدم وصحفي رياضي.
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