living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خروج مفاجئ لروما من كأس إيطاليا

2
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خرج روما بشكل مفاجئ من كأس إيطاليا لكرة القدم الأربعاء بعد الخسارة 2-1 أمام كريمونيزي الذي صعد إلى قبل النهائي.
وواصل كريمونيزي مفاجآته حيث أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويتذيل المسابقة، لكنه أطاح بنابولي متصدر الدوري من الدور السابق قبل أن يطيح بفريق المدرب جوزيه مورينيو.
 
وسجل سيريل ديسرس الهدف الأول لفريق كريمونيزي من ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تعرض لخطأ من الحارس روي باتريسيو.
 
وأضاف كريمونيزي الهدف الثاني بعد الاستراحة بأربع دقائق بعدما فشل المدافع زكي شيليك مدافع روما في إبعاد كرة عرضية وسجل بطريق الخطأ في مرماه.
 
ورغم أن روما سيطر على باقي الشوط الثاني، فإن كريمونيزي صمد أمام هجمات فريق العاصمة الذي سدد لاعبه تامي أبراهام في القائم قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.
 
وقلص روما الفارق في الوقت بدل الضائع عن طريق تسديدة من حافة منطقة الجزاء من أندريا بيلوتي.
 
وسيلعب كريمونيزي في الدور قبل النهائي أمام فيورنتينا الذي فاز اليوم 2-1 على تورينو بفضل هدفي لوكا يوفيتش وجوناتان إيكوني.
 
وكان إنتر ميلان قد تفوق على أتلانتا الثلاثاء وسيلعب في المباراة الأخرى بقبل النهائي أمام يوفنتوس أو لاتسيو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout