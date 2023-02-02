بنزيمة "غاضب بشدة".. وإدارة ريال مدريد تستجيب لطلبه

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بعد أن سيطرت حالة من الاستياء على لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم القائد الفرنسي كريم بنزيمة، استجابت إدارة الميرينغي لشكوى عدد من لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد تسيطر عليهم حالة من الغضب بسبب أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكنهم يرفضون الكشف علنًا عن هذا الأمر.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الفرنسي كريم بنزيمة قائد الفريق على وجه الخصوص يشعر بعدم راحة من اللعب على أرضية "سانتياغو برنابيو"، ويعتقد أن حالة العشب من الأشياء التي لا تسمح له بإظهار أفضل نسخة من مستواه.

وأوضحت "ديفينسا سنترال" أنه سيتم تغيير العشب عقب مباراة فالنسيا، وقبل مواجة إلتشي بعد أسبوعين في الليغا.

وذكرت أن سبب سوء أرضية الملعب يعود إلى فيروس يصيب العشب بسبب الغبار والأشياء غير النظيفة المتواجدة في الآلات التي يتم استخدامها في عملية التطوير للملعب.