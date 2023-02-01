كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يسحق أوكلاند بثلاثية

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فاز الأهلي المصري على أوكلاند سيتي في منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس العالم للأندية على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

وأنهى الأهلي الشوط الأول بهدف جاء في الدقيقة 46، أحرزه حسين الشحات.

وأهدر النادي المصري فرصة هدف محقق في الدقيقة 6 بعد تمريرة طولية رائعة من علي معلول إلى محمد شريف الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وسيطر أوكلاند سيتي في الشوط الأول على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 55 بعد انفراد تام بحارس مرمى أوكلاند في غفلة من دفاع الفريق النيوزلندي.

وأحرز بيرسي تاو الهدف الثالث بعدما انفرد بالمرمى وسدد من أعلى الحارس في الشباك بالدقيقة 86.

وخاض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخه.

وسبق للنادي المصري أن واجه أوكلاند سيتي في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية 2006، وحسمها الأهلي بثنائية نظيفة.