اكتشاف قد يُبريّ داني ألفيس من تهمة الاغتصاب

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توصل فريق العمل المساعد لكريستوبال مارتيل، محامي الدفاع عن نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، إلى تفاصيل جديدة وهامة، قد تكون ضرورية لتحريره من السجن.

وتم اتهام ألفيس باغتصاب فتاة في ملهى ليلي في مدينة برشلونة ليلة الثلاثين من كانون الاول - ديسمبر 2022 الفائت، كما تم اعتقاله وسجنه خوفاً من قيامه بالهرب الى بلاده، حيث تمنع السلطات بموجب القوانين تسليم مواطنيها الى بلدان أخرى.

وكان ذلك من خلال مراجعة أكثر من سبع ساعات من التسجيل للكاميرات الأمنية في ملهى ساتون الليلي، حيث وقعت الأحداث، وبحسب "لا فانغارديا"، أظهرت التسجيلات كيف دخل لاعب كرة القدم إلى حمّام قاعة كبار الشخصيات حيث وقع الاغتصاب المزعوم، ولم تفعل الفتاة ذلك إلا بعد دقيقتين.

واذا صح ذلك، فإن من شأنه أن يدل على أن الشابة ذهبت إلى الحمّام بمحض إرادتها، ولم يتم إجبارها على ذلك من قبل اللاعب البرازيلي كما تدّعي.