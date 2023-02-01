living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف قد يُبريّ داني ألفيس من تهمة الاغتصاب

1
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توصل فريق العمل المساعد لكريستوبال مارتيل، محامي الدفاع عن نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، إلى تفاصيل جديدة وهامة، قد تكون ضرورية لتحريره من السجن. 
وتم اتهام ألفيس باغتصاب فتاة في ملهى ليلي في مدينة برشلونة ليلة الثلاثين من كانون الاول - ديسمبر 2022 الفائت، كما تم اعتقاله وسجنه خوفاً من قيامه بالهرب الى بلاده، حيث تمنع السلطات بموجب القوانين تسليم مواطنيها الى بلدان أخرى.
وكان ذلك من خلال مراجعة أكثر من سبع ساعات من التسجيل للكاميرات الأمنية في ملهى ساتون الليلي، حيث وقعت الأحداث، وبحسب "لا فانغارديا"، أظهرت التسجيلات كيف دخل لاعب كرة القدم إلى حمّام قاعة كبار الشخصيات حيث وقع الاغتصاب المزعوم، ولم تفعل الفتاة ذلك إلا بعد دقيقتين.
واذا صح ذلك، فإن من شأنه أن يدل على أن الشابة ذهبت إلى الحمّام بمحض إرادتها، ولم يتم إجبارها على ذلك من قبل اللاعب البرازيلي كما تدّعي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout