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باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه نيمار

1
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2023
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أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاناة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من إصابة عضلية.
 
وقال باريس سان جيرمان، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعاني نيمار دا سيلفا من إرهاق عضلي وسيظل يخضع للعلاج اليوم".
 
ويأتي ذلك قبل أسبوعين فقط من المواجهة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان ونادي بايرن ميونخ الألماني، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".
 
وكان نيمار قد سجل هدف النادي الباريسي الوحيد في مباراته أمام ضيفه ستاد ريمس (1-1)، مساء الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي.
 
ويتصدر فريق باريس سان جيرمان قائمة الدوري المحلي "ليغ 1" برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام وصيفه نادي لانس، ويليهما فريق مارسيليا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.
روسيا اليوم
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