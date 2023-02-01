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جنون الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوي.. أرسنال يعلن رسميا التعاقد مع جورجينيو

1
FEBRUARY
2023
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أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رسميا يوم الثلاثاء، تعاقده مع الدولي الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي، قبل ساعات قليلة من نهاية الميركاتو الشتوي.
 
وقال إيدو، المدير الرياضي لأرسنال، في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "جورجينيو محترف رائع يتمتع بعقلية قوية، وسيجلب الجودة والخبرة إلى فريقنا".
 
وأضاف: "إنه لاعب يناسب أسلوب لعبنا، وينضم إلينا في لحظة جيدة للغاية، حيث يمكنه المساهمة في مركز رئيسي للمساعدة في الحفاظ على زخمنا.. نرحب بجورجينيو في آرسنال".
 
ولم يكشف نادي أرسنال، سواء عن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، لكن تقارير إنجليزية، أكدت أن جورجينيو، البالغ من العمر 31 عاما، وقع على عقد لمدة موسم ونصف، مع خيار التمديد لموسم آخر.
 
 
وأضافت التقارير أن تشيلسي حصل على 10 ملايين جنيه إسترليني، قيمة الستة أشهر المتبقية في عقد النجم الدولي الإيطالي، بالإضافة لمليونين آخرين كمتغيرات.
 
 
ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.
روسيا اليوم
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