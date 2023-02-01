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للمرة الأولى منذ 47 عاما.. نيوكاسل لنهائي كأس الرابطة

1
FEBRUARY
2023
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حجز نيوكاسل يونايتد مكانه في نهائي أول بطولة كبرى في 24 عاما عندما فاز 2-1 على ضيفه ساوثامبتون ليصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتفوقه 3-1 في النتيجة الإجمالية اليوم الثلاثاء.
 
وفاز نيوكاسل 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف جويلينتون، ومنحه شون لونجستاف بداية رائعة بافتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم عزز من تفوق صاحب الأرض في الدقيقة 21.
 
وأحيا تشي آدامز آمال ساوثامبتون في الشوط الأول قبل أن يتدخل نيك بوب حارس نيوكاسل لينقذ مرماه من محاولة آدم أرمسترونج بعد الاستراحة.
 
وطُرد برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 82 بسبب عرقلة عنيفة ضد صمويل إدوزي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.
 
وصمد فريق إيدي هاو في الدقائق الأخيرة ليصعد إلى النهائي.
 
سيلعب نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد أو نوتنغهام فورست في النهائي في ويمبلي في 26 فبراير.
 
يونايتد فاز 3-صفر على فورست الأسبوع الماضي، ويستضيف مباراة الإياب الأربعاء.
 
هذه هي أول مرة يصعد فيها نيوكاسل إلى مباراة نهائية منذ خسارته 2-صفر أمام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي في 1999.
 
إنها المرة الثانية التي يبلغ فيها نهائي كأس الرابطة إذ سبق أن خسر أمام مانشستر سيتي في 1976.
 
يأمل نيوكاسل في حصد لقبه الأول منذ حصوله على كأس الاتحاد الإنجليزي في 1955.
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