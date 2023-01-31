نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم

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جرى مساء الاثنين سحب قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي شهدت إقصاء نادي أرسنال على يد مانشستر سيتي، وليفربول (حامل اللقب) أمام برايتون في الدور الرابع.

ومن المقرر وفقا للقرعة أن يلتقي مانشستر سيتي مع نادي الدرجة الأولى بريستول سيتي، على أن يواجه القطب الكروي الآخر لمدينة مانشستر اليونايتد مع المتأهل من مواجهة الإعادة بين فريق الدرجة الثانية ديربي كاونتي ونادي وست هام يونايتد.

وفي ما يلي نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي، المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم:

بريستول سيتي × مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد × ديربي كاونتي أو وست هام يونايتد

ساوثهامبتون × لوتون تاون أو جريمسبي تاون

ليستر سيتي × بلاكبيرن روفرز أو برمنغهام سيتي

ستوك سيتي × برايتون هوف ألبيون

ريكسهام أو شيفيلد يونايتد × توتنهام هوتسبير

فولهام أو سندرلاند × ليدز يونايتد

إبسويتش تاون أو بيرنلي × شيفيلد وينزداي أو فليتوود تاون.