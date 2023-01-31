انتقالات يناير.. "مشروع" عربي وسر وراء عقود تشيلسي الطويلة

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ساعات قليلة ويُغلق باب الانتقالات الشتوية يناير 2023، والذي شهدت نشاطا كبيرًا، وكان أبرزها انضمام النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

وجاء على رأس الأندية التي أبرمت عددًا من الصفقات، تشيلسي الذي نجح في إضافة 5 صفقات جديدة للفريق.

وتألق عدد من اللاعبين خلال كأس العالم قطر 2022 الذي أقيم على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضي، لينتقل الهولنديين كودي جابكو من أيندهوفن الهولندي إلى ليفربول الإنجليزي، وفاوت فيخهورست من بيرنلي إلى مانشستر يونايتد، وكذلك انتقل عز الدين أوناحي نجم المنتخب المغربي من أنجيه إلى مارسيليا الفرنسي.

ورغم تألق جواو كانسيلو اللافت للنظر مع بيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد كأس العالم ليبقى كانسيلو بديلا في ظل اعتماد المدير الفني للسيتي على الناشئ ريكو لويس، حيث أشارت صحيفة ذا صن الإنجليزية إلى سفر اللاعب لألمانيا تمهيدا للانضمام لفريق بايرن ميونيخ خلال انتقالات الشتاء.

الصفقة الأبرز

شهد موسم الانتقالات الشتوية الانتقال الأغلى في التاريخ، بانضمام رونالدو إلى النصر السعودي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم، وهي الصفقة التاريخية لدوري روشن، ليصبح الأسطورة البرتغالية أغلى لاعب في العالم حيث يقدر الراتب السنوي للاعب بـ200 مليون يورو.

صفقة هجومية لليفربول

انتقل كودي جاكبو إلى ليفربول قادما من أيندهوفن مقابل 42 مليون يورو حتى 2028، في في محاولة من يورجن كلوب لتعويض النقص الهجومي بعد إصابة لويز دياز، ودييجو جوتا، وتراجع مستوى فيرمينو، ورحيل ساديو ماني قبل بداية الموسم، وكذلك عدم تقديم داروين نونيز الأداء المنتظر منه مع الريدز.

وعلق الناقد الرياضي أحمد فاروق على الانتقالات الشتوية مشيرًا إلى أنه كان مثيرًا، فيما اعتبر صفقة رونالدو هي الأبرز.

وأشار فاروق في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إلى أن رونالدو استسلم أخيرا لعامل الزمن وقرر الخروج من ضغط أوروبا، مضيفا: "القيمة الخرافية للصفقة هو ما شجع رونالدو للانتقال للدوري السعوي".

وعن صفقة جاكبو، علق فاروق: "صفقة على الورق مميزة جدا لليفربول، بشرط اللعب في مكانه الطبيعي كمهاجم وهمي ليُظهر فيه أفضل إمكانياته، وهو ما لم يحدث حتى الآن في المباريات التي خاضها مع الريدز".

ولعب جاكبو مع ليفربول منذ انضمامه 5 مباريات بواقع مباراتين في الدوري و3 مباريات بالكأس لم يسجل خلالهم أي هدف.

تشيلسي المستفيد الأكبر

أبرز تشيلسي 5 صفقات خلال الشتاء، ليصبح النادي الأكثر إنفاقا لفترة الانتقالات الثانية على التوالي.

وكانت السمة الأبرز في صفقات البلوز، هي الفترة الطويلة لعقود اللاعبين التي تراوحت من 6 سنوات إلى 8 سنوات ونصف.

ضم تشيلسي نوني مادويكي من أيندهوفن لمدة 7 مواسم ونصف مقابل 35 مليون يورو، وكذلك ضم الصفقة الأغلى خلال الشتاء وهو اللاعب ميخايلو مودريك من شاختار الأوكراني مقابل 100 مليون يورو لمدة 8 سنوات ونصف.

كما ضم البلوز جواو فيلكس من أتليتكو مدريد مقابل 11 مليون يورو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاءت الصفقة الرابعة للبلوز بضم ديفيد فوفانا من مولدي النرويجي حتى عام 2029.

خامس صفقات البلوز جاءت بضم اللاعب بنوا بادياشيلي قادما من موناكو الفرنسي لمدة 6 سنوات مقابل 38 مليون يورو.

وعلق أحمد فاروق الناقد الرياضي على صفقات تشيلسي قائلاً: "تشيلسي سياسته مع تود بويلي مالك النادي الجديد، هي بناء فريق جديد يكون الأقوى في إنجلترا ومن الأقوى في أوروبا السنوات المقبلة، وهو ما ظهر في اختيارات فريق الكشافين باختيار لاعبين مميزين لكنهم شباب لبداية مشوارهم في عالم الأضواء مثل مودريك وفوفانا وبادياشيلي وتشوكوميكا، بالإضافة لمحاولة التعاقد إنزو فيرنانديز".

وأكمل الناقد الرياضي: "رغم أنهم أسماء شابة لكن معظمهم أظهر إمكانيات كبيرة جدا، وكانوا مرغوبين من أندية كبيرة غير تشيلسي، ولهذا المقابل المادي لضمهم كان ضخما، لكن تشيلسي أظهر قوة اقتصادية هائلة ونجح في إنهاء كل الصفقات التي كان يرغب في إنهائها خلال فترتي الانتقالات بالصيف والشتاء بأكتر من ٤٠٠ مليون جنيه أسترليني، ومن الممكن أن يتجاوز نصف مليار في حالة التعاقد مع إنزو".

واختتم فاروق: "الإنفاق الضخم كان سببا وراء توقيع اللاعبين عقودًا طويلة الأجل وصلت لأكتر من ٧ و٨ سنوات، ليخرج شيلسي من أي أزمة متعلقة بخرق قواعد اللعب النظيف، بتقسيم القيم الضخمة للصفقات على عدد كبير من السنوات".

صفقتان ليونايتد

بعد تألق فاوت فيخورست في كأس العالم مع منتخب بلاده هولندا، نجح مانشستر يونايتد في تعويض الاستغناء عن رونالدو بالتعاقد مع مهاجم الطواحين صاحب اللقطة الشهيرة مع ميسي بعد مواجهة هولندا والأرجنتين.

وانضم فيخورست على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو.

وجاءت صفقة يونايتد الثانية بضم الحارس جاك بوتلاند من كريستال بالاس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

بايرن يعوض المصابين

كان أحد الأندية التي استفادت من فترة الانتقالات الشتوية بعد إضافي ظهيري الجنب نصير مزراوي، ولوكاس هيرنانديز، ليضم داني بليند في صفقة انتقال حر، وجواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي، حيث يستعد العملاق البافاري لمواجهة ثأرية أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

مشروع رياضي لنجم المغرب

أوناحي نجم المنتخب المغربي ونادي أنجيه، الذي تألق خلال كأس العالم ونال إشادة المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس انريكي، انضم إلى نادي مارسيليا لمدة 4 سنوات ونصف.

ورغم رغبة عدد من الأندية الكبرى في الظفر بخدمات النجم المغربي الشاب، إلا أنه اختار مارسيليا معللاً ذلك بقوله: "لا أفضل أي دوري، أريد مشروعا رياضيا حقيقيا".

محاولة الهروب

نادي ليدز كان أحد المستفيدين من فترة الانتقالات الشتوية حيث ضم لاعبين ماكسميليان ووبر قادما من سالزبورج النمساوي مقابل 11 مليون يورو حتى 2027، وجورجينيو روتر قادما من هوفنهايم مقابل 28 مليون جنيه أسترليني.

وأبرم نادي ليستر سيتي صفقتان بضم تيتي من نادي شاختار الأوكراني إلى ليستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وفيكتور كريستيانس قادما من نادي كوبنهاجن لمدة 5 سنوات ونصف مقابل 20 مليون يورو.

ويحاول ليدز وليستر الهروب من منطقة الخطر في بريميرليج حيث يتواجدان في المركزين الـ15، والـ16 برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن صاحبي المركز الأخير ساوثهامبتون وإيفرتون.

لوفرين إلى ليون

وانضم ديان لوفرين مدافع كرواتياونادي ليفربول سابقا، إلى ليون الفرنسي قادما من سان بطرسبرج الروسي حتى صيف 2025.