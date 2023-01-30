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كأس ديفيس:لبنان يواجه أوكرانيا الجمعة والسبت ولاعبو وطن الأرز بدأوا استعداداتهم في بولندا

30
JANUARY
2023
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وصلت بعثة لبنان لكأس ديفيس بالتنس الى مدينة ليسزينو  البولندية لمواجهة اوكرانيا الجمعة والسبت المقبلين في 3 و4 شباط الجاري ضمن الدور الاقصائي من المجموعة العالمية الأولى للمسابقة العريقة .وتضم البعثة قائد الفريق اللبناني المدرب فادي يوسف واللاعبين بنجامين حسن(تصنيفه 298 عالمياً) وهادي حبيب(450 عالمياً) وحسن ابراهيم (لا تصنيف دولياً له) والمعالجة الفيزيائية لارا معوّض.
 
وفي المقابل، يضم الفريق الأوكراني كل من اللاعبين ألكسندر اوفشارنكو(378 عالمياً) وفلاديسلاف اورلوف(387 عالمياً) وفيسيسلاف بييلينسكي(619 عالمياً) وايليا بيلوبوردوتكو(832 عالمياً) بقيادة مدربهم اوريست تيريشوك.
 
وسيسعى منتخب الأرز للفوز على الأوكرانيين ساعياً للعودة الى مصاف المجموعة العالمية الأولى  اي مجموعة النخبة بالتنس في العالم وهو المكان الطبيعي للبنان .أما الخسارة فتعني السقوط الى المجموعة العالمية الثانية.
 
وبعيد وصول البعثة اللبنانية الى بولندا ، انخرط اللاعبون اللبنانيون في تدريبات لمدة اربع ساعات يومياً تحت اشراف المدرب يوسف استعداداً لمباريات الجمعة والسبت .واوضح يوسف ان معنويات لاعبي فريقه مرتفعة وانه متفائل  بتحقيق لبنان فوز جديد ضمن مسابقة كأس ديفيس شاكراً رئيس الاتحاد اللبناني للتنس اوليفر فيصل واعضاء اللجنة الادارية على دعمهم ومواكبتهم البعثة لحظة بلحظة.
 
وسبق للبنان ان فاز على موناكو(3-2) ضمن المسابقة عينها  على ملعب جامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) في أيلول الفائت في مواجهة مثيرة حسمها لاعبو وطن الأرز في المباراة الخامسة والحاسمة.اما اوكرانيا فخاضت آخر لقاء لها ضد بربادوس وفازت(3-0) في المواجهة التي جرت في انطاليا (تركيا) في شهر ايلول الفائت.
 
وكانت القرعة اوقعت اوكرانيا ولبنان للتواجه على الأراضي الأوكرانية لكن وبسبب الحرب الدائرة حالياً بين روسيا واوكرانيا حدّد الاتحاد الدولي للتنس مدينة ليسزينو البولندية لاقامة اللقاء على أرضية صلبة.
 
لجهة التصنيف الدولي،فتصنيف اوكرانيا(التي بدأت مشاركتها في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة عام 1993)  37 بينما تصنيف لبنان(الذي استهل مشاركته في المسابقة عام 1957) فهو 43 .
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