مشاركة نخبة من أهم المتسابقين العالميين في باها حائل بالمملكة العربية السعودية

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بعد أقل من أسبوعين اثنين على استضافة رالي داكار الأصعب في العالم على أراضي المملكة العربية السعودية، تعود المملكة مجدداً لتستضيف منافسات باها- حائل، الجولة الافتتاحية من موسم 2023 في كأس العالم لراليات كروس كاونتري باها، كأس العالم لراليات الباها، بطولة الشرق الأوسط لراليات كروس كانتري باها وبطولة السعودية تويوتا للراليات.

فتحت إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ووزارة الرياضة، جذب الحدث الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، مجموعة متميزة من النجوم ضمن فئات السيارات، الدراجات النارية والكوادز.

وسيُقام الحدث تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتضم لائحة المشاركين المبدئية 35 سيارة ضمن تصنيف "فيا" (3 من فئة تي1+، 4 من فئة تي1، 8 من فئة تي2 و10 من فئة تي3 و10 من فئة تي4)، 31 دراجة نارية ضمن تصنيف "فيم" وخمس دراجات كوادز، 30سيارة ضمن تصنيف باها-حائل الوطني و4 دراجات نارية إضافية ضمن تصنيف الفئة الوطنية.

ويتصدر مشاركو فئة السيارات البطل السعودي يزيد الراجحي من بين سيارات تويوتا الثلاث بإدارة "أوفردرايف". الفائز بنسخة 2022 سيخوض المنافسة في مواجهة ناصر العطية البطل القطري الفائز خمس مرات برالي داكار، إضافة إلى سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف الثالثة التي يقودها الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني.

وسيعود السعودي ياسر سعيدان سائق فريق "رايس وورلد" على متن تويوتا ضمن فئة تي1 بينما يقود كرزيستوف هولوكزيك البولندي المخضرم سيارة اكس-رايد ميني لفريق "جيه.سي.دبليو رالي بلس". كما يشارك سائقون محليون أمثال خالد الفريحي ومحمد التويجري ضمن فئة تي1.

وضمن فئة تي2 التي تهيمن عليها نيسان يشارك أحمد الشقاوي، إبراهيم المهنا وعبدالله آل سند بين ثمانية منافسين آخرين.

وستتواجد 9 مركبات كان آم مافيريك مع مركبة فريق "جي رالي أو.تي3" بقيادة الهولندي كيس كولين، ضمن منافسات فئة تي3 للمركبات الخفيفة. فرناندو ألفاريز حامل اللقب في كأس العالم لراليات الباها ضمن فئة تي3والفائز العام الماضي في حائل، حيث يتصدر الإسباني قائمة المشاركين في مواجهة سائقين أمثال السعودية دانية عقيل، مشاعل العبيدان، صالح السيف وحمد الحربي.

بينما سيكمل الكويتي مشاري الظفيري، الإسبانيان سانتياغو نافارو ودييغو مارتينيز والبرازيلي أوتافيو سوسا تشكيلة المشاركين في فئة تي3.

وتعج فئة تي4 بالمشاركات العالمية مع تواجد الفائز باللقب العام الماضي البرازيلي كريستيانو باتيستا في طليعة المشاركين أمام منافسين من إسبانيا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، فرنسا والأرجنتين. بينما يحمل سعيد الموري، عبدالله الشقاوي والمتسابقة مها الحملي لواء المشاركة الوطنية.

محمد البلوشي المشارك تحت لواء فريق "أم.أكس رايد" والفائز بلقب فئة الدراجات النارية عامي 2020 و2022 ودراج "تي.أم 450" يتصدرُ قائمة قوية من المشاركين. حيث سيواجه خصوماً أقوياء من بينهم مشعل الغنيم (كاي تي ام) الفائز في حائل عام 2021، الأردني الشاب عبدالله أبو عيشة (كاي تي ام)، الكويتي عبدالله الشطي (كاوازاكي) والبريطاني أليكس مكلنز (هوسكفارنا).

وهناك دراجون مشاركون من أوستراليا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، نيوزيلندا، هولندا، كندا والهند، إضافة لتواجد مشاركات نسائية مثل سارة خريبط (هوسكفارنا) وسارة كاشياب (بيتا).

وسيخوض الرباعي السعودي ومن بينهم الفائز العام الماضي، هيثم التويجري، مع هاني النومسي، عبدالعزيز العطاوي وسلطان آل مسعود، المنافسات في مواجهة الإماراتي عبدالعزيز أهلي، على لقب فئة كوادز، وجميعهم على متن دراجات ياماها.

وستنطلق منافسات المرحلة التأهيلية مساء يوم الخميس 2 شباط 2023 وذلك بعد مراسم الافتتاح التقليدية. من ثم سيخوض المشاركون يومين من المنافسات في صحراء النفود يومي الجمعة والسبت.