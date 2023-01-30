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بطولة أستراليا المفتوحة.. جوكوفيتش يحرز اللقب العاشر

30
JANUARY
2023
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تُوج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة في تاريخ عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5)، الأحد، في المباراة النهائية في مليورن.
 
وحقق جوكوفيتش اللقب الـ22 في "الغراند سلام"، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الاإسباني رافايل نادال، الذي جرد من لقب البطولة الأسترالية هذا العام، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.
 
وهذا الفوز هو العاشر لجوكوفيتش في 10 مباريات نهائية في ملبورن والـ22 في 33 مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.
 
في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر بأول القاب الكبرى للمرة الثانية في مسيرته بعد الأولى عندما خسر أمام جوكوفيتش بالذات في رولان غاروس عام 2021.
 
وانهار جوكوفيتش بالدموع معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على أرضية الملعب، متأثرا بمعاناته، العام الماضي، عندما تم ترحيله لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
 
ونجح جوكوفيتش في كسر إرسال تسيتسيباس في الشوط الرابع وتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل أن يحسمها لصالحه 6-3 في 36 دقيقة.
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