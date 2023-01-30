اتحاد كرة القدم المصري يقرر وقف التعامل مع مرتضى منصور

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أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، قرارا يقضي بوقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مع إحالة جميع "تجاوزاته" ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط.

وأكد الاتحاد الذي يرأسه جمال علام، في بيان، احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، في حال استمرار تلك التجاوزات.

وأشار بيان الاتحاد إلى مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ما وصف بـ"التجاوزات" الصادرة من قناة نادي الزمالك.

وتضمن بيان اتحاد الكرة المصري عددا من النقاط الأخرى:

عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادىء العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية.

تأكيد المجلس كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، ويجري التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

عقد مؤتمر صحفي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.