احد نجوم المغرب في المونديال ينتقل الى مارسيليا

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أكدت تقارير إعلامية فرنسية أنّ الدولي المغربي عز الدين اوناحي وقع عقداً مع أولمبيك مارسيليا حتى يونيو من عام ألفين وسبعة وعشرين.

التقارير ذاتها أوضحت أنّ أولمبيك مارسيليا تمكن من إنهاء الصفقة مع نادي أنجيه الفرنسي للظفر بخدمات لاعبه عز الدين أوناحي الذي تألق في كأس العالم الأخيرة بقطر رفقة أسود الأطلس حيث تمّ اعتباره أحد اكتشافات هذه النسخة بعدما أسهم بشكل كبير في وصول "الأسود" إلى المربع الذهبي للمونديال.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الصفقة في القريب العاجل والتي بلغت قيمتها المالية في حدود العشرة ملايين يورو.