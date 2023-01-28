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اعترف المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، بأن نجم الفريق محمد صلاح "يعاني" بعد التغييرات التي طرأت على خط هجوم الفريق هذا الموسم.
وفي مؤتمر صحفي قبل رحلة ليفربول لمواجه برايتون على أرضه في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، سئل كلوب عن المهاجم المصري الذي سجل 3 أهداف فقط في آخر 10 مباريات.
ويمتلك صلاح هذا الموسم 17 هدفا بجميع المسابقات، منها 7 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبقى بعيدا جدا عن متصدر قائمة هدافي المسابقة إرلينغ هالاند صاحب الـ25 هدفا.
لكن المدرب الألماني تحدث عن التغييرات الكبرى التي طرأت على خط هجوم الفريق هذا الموسم، موضحا: "لا يمكننا توقع العودة إلى أفضل ما لدينا والفوز 5-0 ثم الذهاب إلى المباراة التالية. علينا أن نعمل بجد. لا أحد يريد سماع ذلك لكن علينا أن نفعل ذلك".