living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعرفوا على فريقي مباراة "كل النجوم" في ال NBA

27
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سيكون نجما لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، وميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، قائدَين لكل من الفريقين اللذين سيخوضان مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية، التي تجمع سنويا نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك حسب النتائج النهائية للتصويت التي شهدت إخفاق الكاميروني جويل إمبيد في حجز مركز أساسي.

وسيتساوى جيمس الذي يتجه أن يصبح الهدّاف التاريخي للدوري، مع كريم عبدالجبار كالرجل الأكثر خوضا لمباريات كل النجوم بـ 19.

وأصبح جيمس الفائز بالدوري الأميركي أربع مرات، والذي يبلغ معدله 29.9 نقطة و8.5 متابعة و7 تمريرات حاسمة هذا الموسم، قائدًا - كصاحب المركز الأول في التصويت الجماهيري عن منطقته  - في كل من الأعوام الستة التي استخدم فيها الدوري نظام القادة لاختيار الفريقين من بين جميع اللاعبين المتاحين.

بدوره، سيكون أنتيتوكونمبو قائد فريقه للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق أن فعل ذلك في عامي 2019 و2020.

وانضم إلى جيمس في التشكيلة الأساسية للمنطقة الغربية كل من لاعب نيو أورليانز بليكانز زيون ويليامسون، لاعب ارتكاز دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش، صانع ألعاب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ولاعب دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش.

أما الأساسيون الآخرون في الشرق فهم لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت وزميله كايري إرفينغ، لاعب بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم وصانع ألعاب كليفلاند كافالييرز دونوفان ميتشل.

وتشكل أصوات الجمهور 50 في المئة من عملية اختيار التشكيلتين الأساسيتين، على أن تعود الـ50 بالمئة الأخرى مناصفة بين اللاعبين والصحافيين.

وسيعلن الأسبوع المقبل عن اللاعبين الاحتياطيين، على أن يختار القائدان جيمس وأنتيتوكونمبو فريقيهما قبل انطلاق المباراة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout