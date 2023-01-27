تعرفوا على فريقي مباراة "كل النجوم" في ال NBA

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سيكون نجما لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، وميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، قائدَين لكل من الفريقين اللذين سيخوضان مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية، التي تجمع سنويا نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك حسب النتائج النهائية للتصويت التي شهدت إخفاق الكاميروني جويل إمبيد في حجز مركز أساسي.

وسيتساوى جيمس الذي يتجه أن يصبح الهدّاف التاريخي للدوري، مع كريم عبدالجبار كالرجل الأكثر خوضا لمباريات كل النجوم بـ 19.

وأصبح جيمس الفائز بالدوري الأميركي أربع مرات، والذي يبلغ معدله 29.9 نقطة و8.5 متابعة و7 تمريرات حاسمة هذا الموسم، قائدًا - كصاحب المركز الأول في التصويت الجماهيري عن منطقته - في كل من الأعوام الستة التي استخدم فيها الدوري نظام القادة لاختيار الفريقين من بين جميع اللاعبين المتاحين.

بدوره، سيكون أنتيتوكونمبو قائد فريقه للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق أن فعل ذلك في عامي 2019 و2020.

وانضم إلى جيمس في التشكيلة الأساسية للمنطقة الغربية كل من لاعب نيو أورليانز بليكانز زيون ويليامسون، لاعب ارتكاز دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش، صانع ألعاب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ولاعب دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش.

أما الأساسيون الآخرون في الشرق فهم لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت وزميله كايري إرفينغ، لاعب بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم وصانع ألعاب كليفلاند كافالييرز دونوفان ميتشل.

وتشكل أصوات الجمهور 50 في المئة من عملية اختيار التشكيلتين الأساسيتين، على أن تعود الـ50 بالمئة الأخرى مناصفة بين اللاعبين والصحافيين.

وسيعلن الأسبوع المقبل عن اللاعبين الاحتياطيين، على أن يختار القائدان جيمس وأنتيتوكونمبو فريقيهما قبل انطلاق المباراة.