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إبراهيموفيتش مهاجما زملاء ميسي: لا تستحقون الاحترام

27
JANUARY
2023
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غير زلاتان إبراهيموفيتش رأيه بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي ويعتقد الآن بأنه أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، لكن المهاجم السويدي انتقد احتفالات زملاء ميسي بعد تتويجهم بمونديال قطر.
 
ويعتبر إبراهيموفيتش البالغ عمره 41 عاما والذي يدافع حاليا عن ألوان نادي ميلان الإيطالي، أحد أعظم اللاعبين في جيله، ويعرف بصراحته طوال مسيرته الطويلة.
 
وقبل عام، رفض إبراهيموفيتش وصف ميسي الذي لعب إلى جانبه لفترة وجيزة في نادي برشلونة، باللاعب الأعظم على الإطلاق، واختار حينها المهاجم البرازيلي المعتزل رونالدو.
 
ومع تتويج ميسي مع الأرجنتين ببطولة كأس العالم التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي، غير إبراهيموفيتش وجهة نظره الآن، حيث قال في مقابلة جديدة مع شبكة "France Inter": "ميسي يعتبر أفضل لاعب على الإطلاق، كنت متأكدا من أنه سيفوز بها (كأس العالم). أنا مقتنع أيضا بأن (المهاجم الفرنسي) كيليان مبابي سيتوج مرة أخرى بكأس العالم (بعد تتويجه بمونديال روسيا 2018)".
 
وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، على حساب فرنسا، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والإضافي بنتيجة 3-3.
 
وخلال الاستقبال الشعبي بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم، سخر بعض لاعبي الأرجنتين من نجوم فرنسا وخاصة مبابي حيث حمل إيميليانو مارتينيز، حارس المنتخب الأرجنتيني، دمية تحمل وجه مبابي على سبيل السخرية منه.
 
وانتقد إبراهيموفيتش تصرفات زملاء ميسي هذه حيث قال "تصرف لاعبي الأرجنتين بعد انتصارهم بالمونديال أمام فرنسا، كان سيئا".
 
وأضاف "لقد نجحوا في حصد لقب كأس العالم، لكنهم لن يفوزوا بأي شيء آخر، العالم سيتذكر ميسي فقط، ولن يتذكرهم بسبب سلوك العديد منهم".
 
واختتم النجم السويدي "لا يمكننا احترام ذلك.. لأن هذه ليست طريقة تحقيق الانتصارات".
روسيا اليوم
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