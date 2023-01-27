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والد دجوكوفيتش بعد التقاطه صورة مع مشجع يحمل صورة بوتين: عاش الروس

27
JANUARY
2023
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ظهر سردجان دجوكوفيتش، والد أسطورة التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، في مقطع فيديو في أستراليا، وهو يلتقط صورة مع أحد المعجبين الذي كان يحمل علم روسيا مع صورة الرئيس فلاديمير بوتين.
 
وقال سردجان دجوكوفيتش بعد التقاطه صورة تذكارية مع المشجع وابتعاده عن مجموعة من المتفرجين: "عاش الروس".
 
 
 
وتم تصوير الفيديو بعد إحدى مباريات نوفاك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد ناشد منظمو أستراليا المفتوحة، فريق النجم الصربي وعائلته بالامتناع عن التصريحات السياسية.
 
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن الشرطة الأسترالية طردت أربعة مشجعين ليلة الأربعاء من مجمع ملبورن بارك حيث تقام بطولة أسترالية المفتوحة، بعد أن رددوا شعارات مؤيدة لروسيا ومؤيدة لبوتين في المدرجات،  بينما كانوا يلوحون بالعديد من الأعلام الروسية، بما في ذلك واحد يحمل صورة رئيس روسيا.
 
وفي بطولة أستراليا المفتوحة، يحظر عرض أعلام روسيا وبيلاروس، كما حظر المنظمون الرموز والأعلام المرتبطة بدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
تجدر الإشارة إلى أن نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا سابقا والفائز بـ21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وسيلعب غدا الجمعة مع الأمريكي تومي بول.
روسيا اليوم
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