living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بنزيمة وفينيسيوس يكملان انتفاضة ريال أمام أتليتيكو بالكأس

27
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور هدفين في الوقت الإضافي ليحول ريال مدريد تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف على 10 من لاعبي الغريم أتليتيكو مدريد وتأهل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الخميس.
 
وفي ليلة شديدة البرودة بملعب سانتياغو برنابيو، الذي بيعت كل تذاكره في أول مباراة يستضيفها الريال خلال 77 يوما بعد فترة توقف بسبب كأس العالم، بدأ ريال ببطء بينما قاد أتليتيكو العديد من الهجمات المرتدة الخطيرة.
 
وأرسل كوكي قائد أتليتيكو مدريد تمريرة رائعة إلى ناويل مولينا الذي هرب من الرقابة الدفاعية ومرر إلى ألفارو موراتا، خريج أكاديمية ريال، ليحول الكرة إلى المرمى الخالي بالدقيقة 19.
 
وأهدر إيدر ميليتاو فرصة ذهبية للتعادل بالدقيقة 32 بعد تمريرة عرضية مثالية من توني كروس.
 
وتحسن أداء ريال مدريد بنزول داني سيبايوس بدلا من المصاب فيرلان مندي بوقت متأخر في الشوط الأول.
 
ومنح لاعب الوسط سيبايوس حيوية لريال الذي أصبح أكثر شراسة بعد الاستراحة.
 
وأضاع بنزيمة فرصتين خطيرتين كما سدد فيدريكو فالفيردي بعيدا من خارج منطقة الجزاء.
 
وأدرك البديل رودريغو التعادل بمهارة فردية قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي حين راوغ 3 مدافعين وسدد في المرمى بإتقان.
 
واستفاد ريال من النقص العددي لدى جاره في معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد المدافع ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 لحصوله على الانذار الثاني نتيجة عرقلة إدواردو كامافينغا.
 
فبعد 5 دقائق فقط مرر البديل ماركو أسينسيو تمريرة منخفضة أخفق فينيسيوس في التعامل معها لتصل إلى بنزيما الذي سدد كرة لا تصد.
 
وأكد فينيسيوس الانتصار قبل النهاية بمجهود فردي رائع بعد أن ركض نصف مسافة الملعب واتجهت تسديدته المنخفضة نحو الشباك.
 
وقال سيبايوس "تأخرنا في وقت مبكر للغاية بعد إصابة مندي وتعين على الفريق بأكمله إعادة البناء، لكننا نهضنا ولعبنا جيدا بعد الاستراحة".
 
وأضاف "لعبوا أفضل منا في الشوط الأول، لكن المدرب صحح الكثير من الأمور وسيطرنا على الكرة ووصلنا إلى الشباك، ثم جاءت البطاقة الحمراء وأصبح كل شيء أسهل".
 
واكتملت أضلاع المربع الذهبي بفوز أتليتيك بيلباو 3-1 على فالنسيا اليوم ليلتحق بريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout