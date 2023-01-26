بطولة العالم لكرة اليد: مشوار مصر يتوقف عند ربع النهائي

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انتهى مشوار المنتخب المصري عند الدور ربع النهائي في بطولة العالم لكرة اليد، بخسارته أمام نظيره السويدي المضيف 26-22 في العاصمة ستوكهولم.

وكان المنتخب المصري يأمل في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه والأولى منذ العام 2001 عندما حل رابعًا، إلا أن حلمه تبدد أمام وصيف نسخة 2021 التي أقيمت في مصر.

وكانت مصر تأمل في تكرار الفوز على المنتخب السويدي على غرار دور المجموعات في أولمبياد طوكيو في صيف 2021 عندما حلّت رابعة.

وقام "الفراعنة" بانطلاقة جيدة للمباراة وتقدموا 7-5 ومن ثم 9-8، إلا انهم فشلوا في تسجيل الأهداف في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول مقابل ستة تواليًا للخصم لتدخل السويد الاستراحة متقدمة 14-9.

وجاء انطلاق الشوط الثاني متوازيًا بين المنتخبين قبل أن يتمكن المنتخب المصري من تسجيل أربعة أهداف متتالية مقلصًا الفارق إلى 21-18، إلا أن السويد حاملة اللقب أربع مرات عرفت كيف تأخذ المباراة إلى بر الأمان.

وكان حسن قداح أفضل مسجل للمنتخب المصري في المباراة برصيد خمسة أهداف.