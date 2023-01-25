living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي يرفض عرض التمديد مع سان جرمان.. هل يعود لبرشلونة؟

25
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غيّر رأيه بشأن البقاء في الدوري الفرنسي والاستمرار مع فريقه باريس سان جرمان، فيما بدأ الحديث عن احتمال عودته إلى فريقه الأم، برشلونة.
وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023 (30 يونيو). وفي ديسمبر المنصرم، أفادت صحيفة "لو باريزيان" والصحفي فابريتسيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، بتوصل "ليو" لاتفاق مبدئي مع سان جرمان، لتمديد عقده لعام إضافي.
 
لكن تقارير حديثة نفت هذه الأنباء، حيث قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن المهاجم الأرجنتيني "متردد بشأن تجديد عقده مع باريس سان جرمان وما يزال يفكر في خياراته".
 
وذكر روميرو: "اعتبارا من اليوم، ليو لا ينوي تمديد عقده مع سان جرمان"، مضيفا: "لقد غيّر فوزه بكأس العالم في قطر طريقة تفكيره، لأنه يولي أهمية لأشياء أخرى في المستقبل القريب".
 
إذا كان يريد ذلك فعلا، فسيكون "ليو" مضطرا للتخلي عن جزء كبير من راتبه من أجل التكيف مع الوضع المالي الحالي للفريق الكتالوني.
هناك أندية أخرى مهتمة بخدمات النجم البالغ من العمر 35 عاما، مثل إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي ونيولز أولد بويز الأرجنتيني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout