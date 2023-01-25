ماجدا لينيت تصعق بليسكوفا وتصعد لقبل نهائي أستراليا المفتوحة

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واصلت البولندية ماجدا لينيت مسيرتها الخيالية ببلوغ الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بتغلبها على كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا بنتيجة 6-3 و7-5.

وقدمت المصنفة 45 عالميا أداء رائعا في المجموعة الأولى واستفادت من ارتكاب بليسكوفا، التي سبق أن خسرت في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى مرتين، 14 خطأ سهلا.

وتحسن أداء بليسكوفا في المجموعة الثانية لكن لينيت امتلكت الحلول أمام منافستها التشيكية وكسرت إرسالها لتتقدم 6-5 قبل أن تحسم المباراة.

وتلعب لينيت ضد أرينا سبالينكا المصنفة الخامسة في البطولة أو دونا فيكيتش من أجل مكان في النهائي.