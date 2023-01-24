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فرناندو سانتوس يصل وارسو.. ويقترب من تدريب بولندا

24
JANUARY
2023
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وصل فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، إلى وارسو، اليوم الإثنين، عشية إعلان بولندا عن تعيين مدير جديد لمنتخبها الوطني، وفق تسجيل مصور نشره موقع "غازيتا. بي إل" الإلكتروني.
 
وفي التسجيل المصور، الذي تم تصويره من مسافة بعيدة، يظهر سانتوس وهو يغادر قاعة كبار الشخصيات في مطار وارسو ويساعده سائق سيارة ليموزين سوداء فارهة، في حمل أمتعته.
 
لم يؤكد ياكوب كوياتكوفسكي، المتحدث باسم الاتحاد البولندي لكرة القدم، وصول سانتوس، لكنه قال إن مؤتمرا صحفيا لتقديم مدرب بولندا الجديد سيعقد غدا الثلاثاء بحسب ما نقلته الأسوشيتد برس.
 
وقالت تقارير إعلامية برتغالية إن تواجد سانتوس في وارسو له صلة بالإعلان المرتقب.
 
لم تمدد بولندا عقد المدير الفني السابق تشيسلاف ميشنيفيتش، بعد خروج منتخبها من المنافسة في دور ثمن النهائي من مونديال قطر للمرة الأولى منذ 36 عاما.
 
وانتهى عقد ميشنيفيتش في 31 ديسمبر الماضي.
 
وكان رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزار كولسزا، قال إن المدير الفني الجديد سيكون أجنبيا ويتمتع بخبرة في إدارة المنتخبات الوطنية.
 
وانفصل سانتوس (68 عاما) عن منتخب بلاده بعد ثماني سنوات من تدريبه، عقب خسارته أمام المغرب في ربع نهائي المونديال.
 
وغادر وسط جدل بعد استبعاده كريستيانو رونالدو في مرحلة خروج المغلوب من البطولة.
 
قاد سانتوس البرتغال إلى الفوز ببطولة أمم أوروبا عام 2016 - أول بطولة دولية للبلاد- وأول ألقابها في دوري الأمم عام 2019.
 
كما درب منتخب اليونان في بطولة أمم أوروبا "يورو 2012" وكأس العالم 2014.
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