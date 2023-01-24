إيفرتون يؤكد إقالة لامبارد

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، ليل الإثنين، إقالة المدير الفني للفريق فرانك لامبارد، مؤكدا تقارير صحفية تحدثت عن رحيل المدرب.

وقال النادي في بيان: "يمكن لإيفرتون التأكيد على ترك فرانك لامبارد منصبه. سيتولى بول تايت ولايتون باينز مهمة التدريب حتى تعيين مدير فني جديد".

وكانت وسائل إعلام بريطانية أوردت نبأ إقالة لامبارد، بعد انزلاق النادي إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت سابق، أعلن النادي فقط أنه "سيتم تقديم تحديث قريبا عن موقف لامبارد".

وتولى لامبارد، لاعب تشلسي ومنتخب إنجلترا السابق، تدريب إيفرتون منذ نحو عام.

وبعد خسارة إيفرتون صفر-2 أمام وستهام يونايتد، السبت، تراجع الفريق إلى المركز قبل الأخير في الدوري بعد 20 مباراة من أصل 38، وبنفس عدد النقاط مثل ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير.