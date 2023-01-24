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هاري كين يعادل رقم الهداف التاريخي لتوتنهام

24
JANUARY
2023
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أصبح هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير بالتساوي مع الراحل جيمي غريفز، بعدما هز الشباك ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.
 
وكان فولهام الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن كين (29 عاما) وضع الكرة في المرمى محرزا هدفه 266 مع الفريق اللندني ليتساوى مع غريفز.
 
ووصل غريفز إلى هذا العدد في 379 مباراة بينما احتاج كين إلى 415 مباراة.
 
وأهدر هاريسون ريد وألكسندر ميتروفيتش وويليان عدة فرص لفولهام، قبل أن يسدد كين كرة بقدمه اليمنى في المرمى.
 
وأضاع كين فرصة الانفراد بالرقم القياسي في صدارة هدافي توتنهام، عندما اكتفى بوضع كرة بضربة رأس في يد الحارس بيرند لينو.
 
وأحيا الفوز آمال توتنهام في المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، متأخرا بثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد اللذين خاض كل منهما 20 مباراة.
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