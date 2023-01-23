بيدري يقود برشلونة لتخطي خيتافي

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عزز برشلونة تفوقه على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، بعد أن سجل بيدري هدفا في الشوط الأول خلال الفوز 1-صفر على ضيفه خيتافي، الأحد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الملكي الذي يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو.

ويحتل خيتافي المركز 16 متساويا مع سلتا فيغو وبلد الوليد برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

وأجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة العديد من التغييرات على تشكيلته، حيث أراح عناصر بارزة مثل روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو وفرانكي دي يونغ، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد في دور الثمانية بكأس الملك، الأربعاء.

وهز بيدري الشباك في الدقيقة 34، حين حول تمريرة رافينيا العرضية إلى داخل المرمى.

ومع استحواذه على الكرة بنسبة 70 بالمئة تقريبا، هيمن برشلونة على كل جوانب المباراة، لكنه لم يصنع الكثير من الفرص لمضاعفة التقدم، وسدد 4 مرات فقط داخل المرمى في اللقاء بأكمله.

وبعد شوط أول أهدر خلاله أنسو فاتي فرصتين قبل هدف بيدري، عاد برشلونة من الاستراحة بوتيرة بطيئة وبدا راضيا عن النتيجة في ظل غياب تهديدات خيتافي.