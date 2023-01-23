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بعد ثلاثية الأهلي.. الزمالك يحدد موعد حسم مصير فيريرا

23
JANUARY
2023
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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، مساء الأحد، أن مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا سيتم تحديده عقب مباراة فاركو في المرحلة السابعة عشر الاثنين السادس من فبراير المقبل.
 
وأضاف منصور في مؤتمر صحفي عقب الخسارة المذلة أمام غريمه التقليدي الأهلي 0-3، السبت، في ختام المرحلة الرابعة عشرة إن "فيريرا حصل على كل الدعم من جانب مجلس الإدارة، وتم دعمه رغم الإخفاقات السابقة" في إشارة إلى فشل الفريق في الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات بينها خروجه من مسابقة كاس مصر التي يحمل لقبها بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.
 
وتابع: "أصر فيريرا على أن يسلك مسار الفشل، وواصل العناد في اختياراته ليصبح استمراراه أمراً صعباً رغم ما أحمله له من تقدير"، موضحا أن مجلس الإدارة صوت على رحيل فيريرا بنسبة 9 أصوات مقابل صوت واحد، وأن القرار الرسمي سيعلن عقب مباراة فاركو في الدوري.
 
وكشف رئيس الزمالك أنه لم يتدخل يوما في عمل المدرب البرتغالي أو يتحدث إليه بشأن قراراته الفنية.
 
المقاولون رابعا مؤقتا
 
من جانب آخر، صعد المقاولون العرب إلى المركز الرابع مؤقتا بفوزه المثير على مضيفه الداخلية 2-1 بملعب "بتروسبورت" في القاهرة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
 
وأنهى الداخلية الشوط الأول في صالحه بهدف لبركات حجاج (10)، ورد المقاولون العرب بهدفين في الشوط الثاني سجلهما النيجيري جون اوكولي (54) والموريتاني مامادو نياس (90+4).
 
ولعب الداخلية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 عقب طرد لاعبه النيجيري كليتشي تشيمزى، ثم بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 75 عقب طرد لاعبه محمود طلعت.
 
وحقق المقاولون العرب فوزه السابع هذا الموسم والخامس تواليا رفعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام الزمالك، الذي يحل ضيفا على غزل المحلة، الثلاثاء، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
 
ويلعب الإثنين أسوان مع الإسماعيلي وفاركو مع إنبي وسيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش والاتحاد مع حرس الحدود.
 
والثلاثاء فيوتشر مع المصري والأهلي مع البنك الأهلي وسموحة مع بيراميدز.
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